7 dicas secretas para pegar menos filas nos parques de Orlando Anota esses truques e aproveite o melhor da magia com muito mais tempo (e paciência) sobrando! Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 09/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Siga as dicas para aproveitar o máximo que a Disney tem para oferecer Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Se tem uma coisa que é chata nos parques de Orlando é: fila! Depois de sonhar com a viagem, a última coisa que você quer é perder horas preciosas esperando filas de mais de 2 horas para um brinquedo de 2 minutos, né?

A boa notícia é que, com algumas estratégias simples, é possível driblar a lotação dos parques e curtir muito mais do que você imagina. Vem comigo que eu te conto 7 truques testados e aprovados para fugir das filas e aproveitar melhor seu dia.

Mas, antes de eu te contar como “furar a fila dos parques da Disney”, me segue no Instagram @primesianoporai para acompanhar essa e outras dicas de como viajar mais e melhor.

Estou sempre por lá trazendo novidades, bastidores das minhas aventuras, promoções imperdíveis, roteiros personalizados e aquele empurrãozinho que falta para você arrumar as malas e cair no mundo.

‌



Bora viajar juntos? 🌍✈️💙

1. 📲 Guiamento online

Na minha última ida a Orlando, meus filhos e eu usamos o serviço de Guiamento Online da Magic Travel. Gente, confesso que foi a melhor coisa que fizemos. No Magic Kingdom, por exemplo, não pegamos fila em um dos brinquedos mais concorridos do parque: o “Tiana’s Bayou Adventure” (antigo Splash Mountain) graças à nossa guia Géssica Alvarenga (@tripcometrueviagens), que nos orientou a ir direto para a atração já na abertura do parque.

‌



O Guiamento Remoto da Magic Travel, que é um serviço premium que oferece assistência personalizada e em tempo real para visitantes dos parques temáticos de Orlando, como Walt Disney World e Universal Studios.

A proposta é proporcionar uma experiência mais tranquila e otimizada, permitindo que os visitantes aproveitem ao máximo as atrações, com menos tempo em filas e mais momentos memoráveis em família. Além disso, se houver necessidade (quando tem uma atração nova muito concorrida, os parques exigem agendamento), eles fazem os agendamentos das atrações e dos restaurantes também.

‌



Como funciona o Guiamento Remoto

Contato inicial: Após a contratação, um guia especializado entra em contato com você via WhatsApp em até 24 horas. Perfil personalizado: O guia envia um questionário para entender o perfil e as preferências do grupo que está viajando com você. Planejamento de roteiro: Com base nas informações que você fornece, a Magic Travel elabora um roteiro personalizado, focando nas atrações do perfil do grupo. Acompanhamento em tempo real: Durante a visita ao parque, o grupo recebe orientações e suporte contínuo via WhatsApp, garantindo uma experiência fluida e sem contratempos.

Mas um detalhe: o mais legal do Magic Travel é a possibilidade de pagar menos com IOF, poder parcelar os ingressos e ainda ganhar brindes.

Muito bom, né?

Confira os planos do My Disney Experience no site oficial Foto: My Disney Experience / Reprodução

Faça o download do aplicativo para fazer muito mais coisas em Orlando Foto: Universal Orlando App / Reprodução

2. 🎟️ Use (e abuse) do Lightning Lane e Genie+

Na Disney, o antigo FastPass deu lugar ao Genie+ e ao Lightning Lane, pagos à parte. Eles funcionam como “furadores de fila”. Você reserva um horário para ir em atrações populares e entra por uma fila muito menor.

É uma ajudinha paga que, em dias cheios, vale ouro.

A contrapartida é porque “vale ouro” mesmo. Embora seja uma mão na roda, o serviço é caro e você vai precisar desembolsar alguns dólares. Se você estiver com dinheiro sobrando, é um investimento válido.

Para adquirir qualquer uma dessas opções, é necessário utilizar o aplicativo My Disney Experience. Recomendo verificar os preços e a disponibilidade com antecedência, especialmente durante períodos de alta demanda.

Os Passes Lightning Lane permitem que você ganhe tempo ao entrar em uma fila menor para atrações e experiências selecionadas. Foto: Disney / Reprodução

3. 🎡 Nos parques, a dica é seguir sentido anti-horário

Quando você for visitar os parques temáticos de Orlando, opte por fazer o trajeto no sentido contrário. No Sea World, por exemplo, a gente começou pelo Pipeline: The Surf Coaster, a montanha-russa em que você vai em pé.

Sério! Ficamos na fila por apenas 10 minutos.

É um brinquedo novo e super concorrido. Ele fica mais ao fundo do parque. Enquanto boa parte dos visitantes ainda estava na entrada, pegando fila para atrações como a Manta ou a Journey to Atlantis, a gente já tinha ido nele.

É o seguinte… Quando os portões dos parques abrem, a maioria das pessoas segue instintivamente o mesmo caminho: viram à direita e percorrem o parque no sentido horário.

Isso acontece porque a maioria das pessoas é destra e tende a seguir naturalmente esse percurso. No SeaWorld as atrações mais famosas ficam mais espalhadas pelo parque.

Ao fazer o caminho contrário ao fluxo, você acaba chegando no que seriam atrações com menos público logo nas primeiras horas do dia, porque as pessoas ainda estão “descobrindo” que entraram junto com você.

Aqui eu citei o Sea World, mas o mesmo vale para todos os outros parques. Vai por mim. Faz total sentido!

O máximo de fila que pegamos no Sea World foi de 10 minutos Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

4. 🎡 Comece pelas atrações mais populares

Parece óbvio, mas muita gente se perde no encanto do parque logo na entrada e deixa as atrações concorridas para depois. Resultado? Fila!

Assim que entrar, vá direto para as atrações mais disputadas — como Rise of the Resistance (Star Wars), Avatar Flight of Passage (Animal Kingdom) ou VelociCoaster (na Universal). Priorize o que lota primeiro!

5. 🍽️ Almoce mais cedo (ou mais tarde)

O horário de almoço é o momento em que os brinquedos estão menos movimentados. É o horário em que as pessoas param para ir às lanchonetes ou restaurantes do parque para fazer alguma refeição.

Por isso, almoce antes das 11h ou depois das 14h para evitar o horário de pico. E, se puder, peça seu pedido pelo app. Você chega ao restaurante, retira o pedido e senta para comer em algum lugar sem stress.

Os restaurantes dos parques também lotam e, acredite, encarar fila pra comer com fome e calor não é nada mágico.

6. 🌧️ Dias nublados ou com previsão de chuva são mais vazios

Muita gente desmarca agendamento nos parques quando o tempo está meio feio. Mas se a previsão for de chuva leve ou passageira, aproveite. Leve uma capa de chuva e bora curtir. A quantidade de visitantes costuma ser menor e muitas atrações são cobertas.

7. 📅 Escolha bem o dia da visita

Essa é dica de ouro: não escolha o parque pelo impulso — escolha pela lotação! Antes de montar o roteiro, consulte o calendário de lotação dos parques. Inclusive, tem um artigo aqui no blog em que eu falo sobre a melhor época para viajar para Orlando.

Lá eu conto quando ir, seja pelo critério climático ou pela lotação dos parques. No mais, evitar feriados americanos, fins de semana e férias escolares pode fazer sua experiência ser MUITO mais tranquila.

Inclusive, vou deixar aqui o calendário com a previsão de quando os parques estarão mais cheios no ano de 2025.

Disney sem filas: confira mês a mês como é a lotação nos parques da Disney para planejar sua viagem a Orlando Foto: Pri Mesiano / Designer

✨ Dicas bônus da Pri

Não perca tempo tirando foto em frente ao Castelo da Disney logo na chegada ao parque. Eu sei que esse momento é mágico e hipnotizante. Mas essa pequena pausa pode te fazer perder tempo. Enquanto você tira foto, algumas pessoas já estão chegando na fila. Deixe esse momento mais para o final do passeio.

O Single Rider é uma opção de fila disponível em algumas atrações. Ela é ideal para quem não se importa de ir sozinho nos brinquedos e quer fugir das filas grandes. Teoricamente, seria mais rápido, mas nem sempre. Vale uma pessoa do grupo ir na frente e avaliar se está mesmo valendo a pena.

Os parques em dias nublados ou com previsão de chuva costumam estar mais vazios e com pouca fila. Se não se importante em colocar um agasalho, pode ser uma boa saída.

Para quem gosta de ir na primeira fileira dos brinquedos, a dica é comunicar ao técnico quando chegar a sua vez. Se a primeira fila já estiver ocupada, você só precisará esperar pelo próximo carrinho.

Para chegar ao Magic Kingdom, a dica é pegar primeiro o Monorail e só na volta pegar o Ferryboat. Porque, na volta, o Monorail vai estar muito mais lotado. Assim, você conhece os dois meios de transporte para chegar à terra da magia.

Além de seguir essas dicas, o mais importante é ir com o espírito leve e preparado. Às vezes, mesmo com tudo planejado, uma fila ou outra vai aparecer. Não tem como! E também tá tudo bem!

Aproveite ao máximo o tempo com quem está com você, tome um sorvete, repare nos detalhes do parque, sinta o ar, a energia... A magia está em cada cantinho. E você vai sentir isso estando em uma curta ou longa fila de espera. 💫

🔹Gostou? Compartilhe e me siga no Instagram @primesianoporai para mais dicas de como viajar mais e melhor.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.