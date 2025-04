Qual é o melhor meio de transporte em Orlando? Saiba como se deslocar no reino da magia Entenda porque alugar um carro pode ser a melhor escolha para curtir Orlando com mais liberdade e economia Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 13/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/04/2025 - 02h00 ) twitter

Em Orlando, o melhor meio de transporte para se deslocar, sem dúvidas, é um carro alugado Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Uber, táxi, transporte público ou alugar um carro? Se você está com as malas prontas para Orlando, uma das dúvidas que com certeza vai surgir é: qual o melhor meio de transporte para se locomover?

A cidade é enorme, espalhada e repleta de atrações. Dos parques temáticos aos outlets, dos restaurantes temáticos às experiências fora da rota turística. Quem sonha ir, claro, não quer perder nada.

Diante de tantas opções, escolher o melhor meio de transporte faz toda a diferença na sua aventura.

Neste post, vou te contar o que funciona (e o que nem tanto). Além disso, vou compartilhar com vocês a escolha que transformou minha experiência por lá!

Mas, antes de eu te contar tudo sobre a terra da magia, me segue no Instagram @primesianoporai para acompanhar essa e outras dicas de como viajar mais e melhor.

Estou sempre por lá trazendo novidades, bastidores das minhas aventuras, promoções imperdíveis, roteiros personalizados e aquele empurrãozinho que falta para você arrumar as malas e cair no mundo.

Bora viajar juntos? 🌍✈️💙

🚕 Uber e táxi: praticidade, mas com custo e tempo de espera variável

Orlando tem uma boa cobertura de Uber e de táxis. Disso vocês não precisam se preocupar. Mas vale ficar atento a um ponto. Como em todo o mundo, a tarifa dinâmica do aplicativo pode ser a pedra no seu sapato. E mais, se você for sair dos parques no horário de fechamento, se prepare para esperar bastante até o seu carro chegar.

Em horários de pico ou saindo dos parques, o valor da corrida costuma ficar bem alto por causa da alta demanda. Se você estiver em grupo ou com crianças pequenas, o valor pode pesar ainda mais no orçamento. E, claro, a espera pode demorar. Nada pior que sair do parque super cansado e ficar um tempão esperando o transporte por app chegar.

Além disso, dependendo do local onde você estiver, a disponibilidade de Uber/táxi na região pode complicar a sua vida ao aumentar o tempo de espera para conseguir um carro, especialmente em áreas mais afastadas.

Portanto, pode até ser uma opção prática para quem vai fazer poucas viagens, mas se sua ideia é explorar bastante, talvez não seja a melhor escolha ou a mais econômica a se fazer.

🚌 Transporte público: barato, mas pouco funcional para turistas

Opção é pouco prática para quem está em Orlando a turismo. Foto: Divulgação / LYNX Bus Service

Sim! Orlando tem ônibus públicos (LYNX). O transporte público funciona muito bem. Mas essa opção é pouco prática para quem está na cidade a turismo. As rotas são limitadas e os ônibus demoram um pouco.

Muitos pontos turísticos ficam distantes uns dos outros e fora das rotas dos ônibus, o que prejudica o seu deslocamento. Você perde tempo e flexibilidade. E isso pode impactar bastante a experiência em Orlando. Ainda mais que o tempo, nessa viagem, vale muito dinheiro.

Se a ideia é otimizar o tempo e curtir ao máximo, o transporte público não é a melhor pedida.

🚗 Alugar um carro: liberdade, conforto e economia

Agora, sim, chegamos à melhor escolha para se locomover em Orlando: alugar um carro. Essa sempre foi e vai ser a minha opção. Na última vez, por exemplo, eu estava com meus filhos. E foi uma mão na roda.

Posso dizer com toda certeza: foi o que garantiu praticidade, liberdade e uma baita economia na viagem. Você tem total liberdade para montar seu roteiro, ir e voltar dos parques no seu tempo.

Pode parar “onde quiser”, explorar os cantinhos de Orlando menos conhecidos e até dar aquela escapada para outras cidades próximas. Foi exatamente o que fizemos.

Como falei, é perfeito para quem viaja em grupo, com a família ou amigos. Com criança, então, nem se fala: o conforto de ter o próprio meio de transporte durante a viagem certamente vai fazer toda a diferença.

O custo-benefício compensa demais quando comparado ao Uber diário, principalmente para quem fica mais dias na cidade.

🚘 Onde aluguei meu carro?

Eu aluguei meu carro com a AZ Car Rental. Eles me deram um carro que anda sozinho, acredita? Eu contei em um artigo aqui no blog dias atrás.

O processo é rápido, descomplicado, e o melhor: com preço justo e sem surpresinhas no final. Se você está planejando sua viagem para Orlando, minha sugestão é entrar em contato com eles e pedir um orçamento. Para mim, a maior vantagem é que o atendimento e toda a assistência durante a viagem é feita em português.

Então, se der qualquer contra-tempo no meio do caminho, sei que não vou passar perrengue para me comunicar. Isso me traz muita tranquilidade.

É muito importante já sair daqui com a sua reserva feita. Se deixar pra alugar o carro no balcão do aeroporto, vai ficar bem mais caro, viu? Pela AZ Car, o carro já fica te esperando no próprio aeroporto ou onde você escolher e nada de ficar um tempão esperando a van te levar até a locadora e ainda ficar na fila esperando sua vez. Você já chega com tudo organizado e começa sua viagem com o pé direito (e no acelerador! 😄).

Você pode fazer a reserva diretamente pelo celular O atendimento é todo em português e pode ser feito pelo WhatsApp ou ligação O carro é entregue no aeroporto ou onde você quiser sem burocracia e sem pegar fila no aeroporto. A assistência é toda em português, ou seja, caso algo inesperado aconteça como, por exemplo, perda da chave do carro, pneu furado, recarga de bateria, reboque, acidente, ou em qualquer situação, você não precisa ficar desesperado por não falar inglês. Dá até uma tranquilidade, né? Tem todas as categorias de carro, desde os econômicos aos luxuosos e até vans para grupo.

Caso queira entrar em contato com a AZ Car Rental para fazer uma cotação, clique aqui.

AZ Car Rental foi a locadora onde aluguel o carro para fazer os passeios em Orlando com meus filhos Foto: Reprodução

✨ Dicas extras da Pri

Orlando é um destino que vai muito além dos parques. E para aproveitar tudo o que a cidade (e os arredores) têm a oferecer, ter um carro faz toda a diferença. Para ir ao Bush Gardens (um dos meus parques prediletos com um monte de montanha-russa), por exemplo, você precisa ir pra Tampa, cerca de 1h30 de carro e 135 Km de distância de Orlando.

Então já sabe: na próxima viagem, escolha a liberdade de dirigir por conta própria e aproveite cada segundo da sua jornada Por Aí!

🔹Gostou? Compartilhe e me siga no Instagram @primesianoporai para mais dicas de como viajar mais e melhor.





