Do nada, aluguei um carro que dirige sozinho

A experiência foi tão incrível que eu não queria que ela acabasse Foto: Pri Mesiano/Arquivo Pessoal

Se você achou que sim, estamos juntos nessa. Mas, descobri na prática que não na minha primeira viagem pelo blog Pri Mesiano Por Aí. Sem esperar, nem saber de nada, fui surpreendida por um carro que dirigia sozinho. Mas fica comigo que vou te contar como isso aconteceu e qual foi a sensação.

Tudo começou assim: eu aluguei uma Highlander, da Toyota, pela AZ Car Rental para viajar para Orlando com os meus filhos. Peguei o carro em Miami e fui para Orlando.

Como o caminho era longo, resolvi acionar o piloto automático. Do nada, o volante começou a virar sozinho nas curvas, depois reparei que ele freava sozinho quando um carro entrava na minha frente para manter uma certa distância de segurança.

Sim! Eu estava dirigindo pela rodovia quando percebi que o carro dirigia sozinho. Gente, a sensação de estar em um carro autônomo é surreal. É como se você estivesse em um filme de ficção científica.

‌



Eu, que sou de 1980, fiquei boquiaberta com essa tecnologia. Foram horas no volante, embasbacada, e repetindo: gente, olha, ele virou, ele freou, ele parou sozinho… Foi muito engraçado!

Era como se o carro tivesse uma mente própria, sabendo exatamente como se manter certinho na pista. O carro se movia suavemente, sem solavancos ou arrancadas bruscas. Mantinha uma distância segura dos outros carros, sinalizava corretamente nas curvas e freava quando se aproximava de outros veículos no trânsito.

‌



A experiência foi tão incrível que eu não queria que ela acabasse. Além disso, era bem mais tranquilo pegar a estrada e dirigir por horas com a ajuda dessa tecnologia. Super aprovado, viu? Se você tiver a oportunidade de dirigir um carro autônomo, eu recomendo que você experimente. É uma experiência única e inesquecível.

Por que alugar com a AZ Car Rental?

Inclusive, se você for viajar para os Estados Unidos e quiser alugar um carro, eu super recomendo a AZ Car Rental por diversos motivos:

‌



Você pode fazer a reserva diretamente pelo celular O atendimento é todo em português e pode ser feito pelo WhatsApp ou ligação O carro é entregue no aeroporto ou onde você quiser sem burocracia e sem pegar fila no aeroporto. A assistência é toda em português, ou seja, caso algo inesperado aconteça como, por exemplo, perda da chave do carro, pneu furado, recarga de bateria, reboque, acidente, ou em qualquer situação, você não precisa ficar desesperado por não falar inglês. Dá até uma tranquilidade, né? Tem todas as categorias de carro, desde os econômicos aos luxuosos e até vans para grupo.

Caso queira entrar em contato com a AZ Car Rental para fazer uma cotação, clique aqui.

🔹Me conta lá no Instagram o que você achou dessa história e se já vivenciou essa experiência? Aproveita e compartilha com quem já vivenciou isso com você ou ainda vai experienciar essa novidade, tá?

E já me segue no Instagram @primesianoporai para mais dicas de como viajar mais e melhor.

