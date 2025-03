Saiba como conseguir seguro-saúde em viagem nacional e internacional de graça Descubra se você tem direito! Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 29/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/03/2025 - 02h00 ) twitter

É indispensável ter um seguro-saúde quando for viajar

Seguro-saúde é aquela típica despesa que a gente tem e ainda tem que torcer para não usar, né? Mas viajar sem ele pode ser uma grande cilada. Isso porque se precisar de atendimento médico no exterior, especialmente em países com sistemas de saúde privados, como os Estados Unidos ou mesmo em regiões distantes, pode ser caríssimo.

Só para você ter uma ideia, minha sobrinha teve uma crise alérgica em Orlando e foi à farmácia para comprar um antialérgico. No entanto, eles não vendiam sem receita. Então, ele foi para a emergência, fez a consulta e pegou a receita. A conta foi de US$ 2000 - é isso mesmo duas mil doletas. Já imaginou passar por isso?

Para evitar passar esse apuro sem gastar um centavo, basta que você tenha um cartão de crédito das bandeiras VISA, MasterCard, Elo ou American Express. Cada bandeira tem a sua política, requisito, cobertura, validade e modo de ativação.

Confira a seguir como funciona cada um deles/categoria

1- VISA

Em suas viagens internacionais, você pode contar com assistência médica completa, incluindo hospitalização e despesas odontológicas, para imprevistos de saúde no exterior. O benefício é válido para cartões Visa Platinum, Visa Signature e Visa Infinite. No entanto, a disponibilidade e características do benefício podem variar de acordo com o emissor do seu cartão. Por isso, em caso de dúvidas, consulte o banco emissor do seu cartão.

‌



Pré-requisito

Você deve pagar suas passagens com seu Cartão Visa Platinum ou Visa Infinite elegível. Caso tenha emitido suas passagens com pontos ou milhas, também é necessário quitar as taxas de embarque com seu cartão.

‌



Como usar o seguro-saúde internacional?

Para utilizar este benefício, é necessário emitir o Bilhete de Seguro com, pelo menos, 48 horas de antecedência da viagem. Para acionar o seu, clique aqui.

‌



Qual a vigência do seguro?

O seguro é válido para viagens internacionais com duração de até 60 dias seguidos (Infinite) e 31 dias seguidos (Platinum e Signature).

Quem tem direito ao benefício?

Para as credenciais Platinum e Signature os benefícios serão válidos para os portadores do cartão Visa, seus cônjuges ou companheiros(as) e filhos dependentes, comprando uma passagem internacional com um cartão Visa elegível e com o bilhete de seguro emitido antes do início da viagem.

O benefício também se estende às pessoas que viajarem com você, desde que suas passagens tenham sido pagas com o seu Visa e que tenham o Bilhete de Seguro Viagem emitido no nome de todos.

Cônjuges e filhos não precisam estar viajando juntos para estarem segurados, desde que as respectivas passagens tenham sido adquiridas com o Cartão Visa elegível.

Onde o benefício não é coberto?

O benefício não está disponível para Cuba, Síria, Irã, Coreia do Norte e Região da Crimeia.

Coberturas:

Despesas Médicas e Hospitalares em Viagens ao Exterior

Variante Infinite: USD 175.000 por pessoa

Variante Signature: USD 150.000 por pessoa

Variante Platinum: USD 25.000 por pessoa

Despesas Odontológicas em Viagens ao Exterior

Variante Infinite: USD 7.500

Variante Signature: USD 5.000

Variante Platinum: USD 3.200

Translado de Corpo (Repatriação Funerária)

Variante Infinite: USD 100.000

Variante Signature: USD 100.000

Variante Platinum: USD 25.000

Translado Médico (Remoção Médica)

Variante Infinite: USD 100.000

Variante Signature: USD 100.000

Variante Platinum: USD 50.000

Regresso Sanitário (Repatriação Médica)

Variante Infinite: USD 100.000

Variante Signature: USD 100.000

Variante Platinum: USD 100.000

Retorno da Pessoa Elegível

Variante Infinite: até USD 30.000

Variante Signature: até USD 25.000

Variante Platinum: até USD 10.000

Prorrogação de Estadia

Variante Infinite: USD 2.000

Variante Signature: USD 1.500

Variante Platinum: USD 750

Acompanhante em caso de Hospitalização Prolongada

Variante Infinite: USD 12.000

Variante Signature: USD 10.000

Variante Platinum: USD 3.750

Além disso, a categoria infinite cobre USD 600 com despesas de hospedagem de pet, USD 2500 de transporte VIP, retorno em classe executiva de até USD 7500 e o benefício em dinheiro para paciente internado de USD 6000.

*Para maiores informações dos termos e condições, clique aqui.

2 - Mastercard

O Seguro Viagem da bandeira Mastercard é oferecido para quem compra passagens com cartões Platinum e Black ativos e elegíveis Mastercard.

Pré-requisito

Comprar a passagem exclusivamente com os cartões Mastercard Platinum ou Black. No caso de emissão por milhas, as taxas de embarque devem ser pagas com um dos cartões Mastercard elegíveis. É importante que você confira todas as condições gerais aqui.

Como usar o seguro-saúde internacional?

É imprescindível emitir o bilhete de seguro, vigente por um ano após a emissão, antes de sua viagem. A apresentação do documento é obrigatória no caso de ocorrência ou sinistro. Também é necessário apresentar os documentos obrigatórios de acordo com cada seguro. Dependendo do ocorrido, é preciso apresentar o relatório médico com valores das despesas.

Qual a vigência do seguro?

As viagens estão cobertas por um período máximo de 31 dias consecutivos para o MasterAssist Plus (Mastercard Platinum) e 60 dias consecutivos para o MasterAssist Black (Mastercard Black) a partir da primeira data de embarque da viagem.

Quem tem direito ao benefício?

Cônjuge e filhos dependentes, desde que tenham as passagens compradas com um dos cartões elegíveis e de que seja emitido o bilhete de seguro em nome de todos antes de embarcar na viagem.

Onde o benefício não é coberto?

O benefício do Seguro Viagem AIG pelos cartões Mastercard é válido para viagens em todo o mundo (exceto no Brasil)

Coberturas:

Despesas Médicas e Hospitalares em Viagens ao Exterior

Variante Black: até USD 150.000 por pessoa

Variante Platinum: até USD 25.000 por pessoa

Despesas Odontológicas em Viagens ao Exterior

Variante Black: até USD 100 por dente

Variante Platinum: até USD 100 por dente

Translado de Corpo (Repatriação Funerária)

Variante Black: até USD 100.000

Variante Platinum: até USD 25.000

Translado Médico (Remoção Médica)

Variante Black: até USD 100.000

Variante Platinum: até USD 50.000

Regresso Sanitário (Repatriação Médica)

Variante Black: até USD 100.000

Variante Platinum: até USD 50.000

Retorno da Pessoa Elegível

Variante Black: até USD 25.000

Variante Platinum: até USD 10.000

Prorrogação de Estadia

Variante Black: até USD 250 por dia (até 5 diárias)

Variante Platinum: até USD 150 por dia (até 5 diárias)

Acompanhante em caso de Hospitalização Prolongada

Variante Black: Emissão de bilhete de passagem aérea ida e volta, em qualquer classe, no valor limite de US$ 7.500 para a pessoa indicada pelo segurado

Variante Platinum: Emissão de bilhete de passagem aérea ida e volta, em classe econômica para a pessoa indicada pelo segurado e cobertura de USD 150 por dia para hospedagem do acompanhante, por até 5 diárias

Importante: Para que não haja desembolso de dinheiro, considerando que haja rede credenciada no local de destino, o provedor entrará em contato direto com o hospital/clínica para processar o pagamento, sem a necessidade de nenhum desembolso do portador de cartão, desde que os serviços tenham cobertura do MasterAssist Black. Caso não haja rede credenciada no local de destino, a cobertura será oferecida através de reembolso. (Pri Mesiano)

Para mais informações, as regras de cada seguro estão disponíveis no Guia de Benefícios da Mastercard.

3 -Elo

A bandeira ELO oferece o benefício de seguro-saúde em viagens nacionais (com distância mínima de 100 km da sua residência) e internacionais nas categorias Elo Mais, Elo Grafite, Elo Nanquim e Elo Dinners Club.

* Consulte a disponibilidade com o emissor do seu Cartão Elegível.

Pré-requisito:

As passagens aéreas ou as taxas de embarque, caso tenham sido emitidas com milhas, devem ser pagas com cartões Elo elegíveis.

Como usar o seguro-saúde

É imprescindível emitir o bilhete seguro no site da Elo, antes de sua viagem. Caso queira emitir o bilhete para mais uma pessoa, repita o procedimento clicando no botão ‘Emitir novo’.

Qual a vigência do seguro?

O bilhete de seguro tem vigência de 12 (doze) meses a partir da data da emissão. Neste período, estão cobertas todas as viagens seguradas com duração máxima de 90 (noventa) dias consecutivos a partir da primeira data de embarque de cada viagem coberta.

Caso a viagem inicie dentro dos 12 meses de vigência e termine após esse período, é imprescindível emitir um novo bilhete de seguro ao término dos primeiros 12 meses para complementar a cobertura.

Quem está coberto?

O benefício é oferecido ao portador do cartão ELO, aos seus cônjuges ou companheiros(as), filhos e profissionais de trabalho familiar como babá e empregada doméstica, desde que comprovado o vínculo empregatício.

Para isso, é obrigatório que todas as passagens sejam compradas com um Cartão ELO e que tenham um bilhete de seguro válido emitido com o nome de todos.

Estarão cobertas pessoas com idade inferior a 84 anos, ou seja, com até 83 anos, 11 meses e 29 dias completos, que possuem o documento de CPF (Cadastro de Pessoa Física) emitido e ativo.

Qual o âmbito da cobertura?

O âmbito geográfico de cobertura para Viagens Cobertas nacionais, é todo o território brasileiro e para viagens internacionais é todo o globo terrestre, exceto o território brasileiro.

Quando não houver rede credenciada no país de destino, a cobertura será feita por reembolso.

Os benefícios oferecidos no plano Internacional atendem todos os requisitos de cobertura e capital segurado dos países integrantes do Tratado de Schengen desde que emitido o bilhete seguro.

Coberturas em Viagens Nacionais e Internacionais:

Despesas Médicas e Hospitalares

Variante Diners Club: Nacional R$ 10 mil Internacional - U$ 100 mil por pessoa

Variante Nanquim: Nacional R$ 10 mil Internacional - U$ 60 por pessoa

Variantes Mais e Grafite: Nacional R$ 10 mil Internacional - U$ 40.000 por pessoa

Despesas Odontológicas

Variante Diners Club: Nacional R$ 200 Internacional - U$ 10.000

Variante Nanquim: Nacional R$ 200 Internacional - U$ 1.200

Variantes Mais e Grafite: Nacional R$ 200 Internacional - U$ 850 (máximo de R$ 100 e U$ 100/dente)

Fisioterapia em casos de acidentes

Variante Diners Club: Nacional R$ 100 Internacional - U$ 500

Variante Nanquim: Nacional R$ 100 Internacional - U$ 650

Variantes Mais e Grafite: Nacional R$ 100 Internacional - U$ 400

Despesas Farmacêuticas em Caso de Acidente ou Enfermidade Súbita

Variante Diners Club: Nacional R$ 200 Internacional - não tem

Variante Nanquim: Nacional R$ 200 Internacional - U$ 1.300

Variantes Mais e Grafite: Nacional R$ 200 Internacional - U$ 850

Translado de Corpo (Repatriação Funerária)

Variante Diners Club: Nacional R$ 10 mil Internacional - U$ 100.000

Variante Nanquim: Nacional R$ 10 mil Internacional - U$ 60.000

Variantes Mais e Grafite: Nacional R$ 10 mil Internacional - U$ 40.000

Translado Médico (Remoção Médica)

Variante Diners Club: Nacional R$ 1000 Internacional - U$ 25.000

Variante Nanquim: Nacional R$ 1000 Internacional - U$ 30.000

Variantes Mais e Grafite: Nacional R$ 1000 Internacional - U$ 30.000

Regresso Sanitário (Repatriação Médica)

Variante Diners Club: Nacional R$ 10 mil Internacional - U$ 100.000

Variante Nanquim: Nacional R$ 10 mil Internacional - U$ 60.000

Variantes Mais e Grafite: Nacional R$ 10 mil Internacional - U$ 40.000

Retorno da Pessoa Elegível

Variante Diners Club: Nacional R$ 1000 Internacional - não tem

Variante Nanquim: Nacional R$ 1000 Internacional - U$ 1.500

Variantes Mais e Grafite: Nacional R$ 1000 Internacional - U$ 1.500

Prorrogação de Estadia

Variante Diners Club: Nacional R$ 1000 Internacional - U$ 2.500 (1 diária)

Variante Nanquim: Nacional R$ 1000 Internacional - U$ 1.000 (1 diária)

Variantes Mais e Grafite: Nacional R$ 1000 Internacional - U$ 1.000 (1 diária)

Acompanhante em caso de Hospitalização Prolongada

Variante Diners Club: Nacional R$ 1000 Internacional - U$ 2.500 (1 diária), desde que a hospitalização seja superior a 3 (três) dias

Variante Nanquim: Nacional R$ 1000 Internacional - U$ 1.500 (1 diária), desde que a hospitalização seja superior a 3 (três) dias

Variantes Mais e Grafite: Nacional R$ 1000 Internacional - U$ 1.500 (1 diária), desde que a hospitalização seja superior a 3 (três) dias

*Para maiores informações dos termos e condições, clique aqui.

4 - American Express

O Seguro Viagem da bandeira American Express é oferecido para quem compra passagens com cartões Platinum, Gold e Green com coberturas e valores diferenciados de acordo com a categoria.

Pré-requisito

O pagamento das passagens aéreas ou das taxas de embarque, em caso de emissão por milhas, deve ser realizado com cartão Amex elegível.

Como usar o seguro-saúde internacional?É imprescindível emitir o bilhete de seguro, vigente por um ano após a emissão, antes de sua viagem. A apresentação do documento é obrigatória no caso de ocorrência ou sinistro. Também é necessário apresentar os documentos obrigatórios de acordo com cada seguro. Dependendo do ocorrido, é preciso apresentar o relatório médico com valores das despesas.

Qual a vigência do seguro?

31 dias a partir da data de embarque

Quem tem direito ao benefício?

O benefício é válido para o titular do cartão, para o cônjuge, desde que casado legalmente ou em união estável, e para filhos menores de 23 anos e que morem no mesmo endereço.

Coberturas:

Despesas Médicas e Hospitalares em Viagens ao Exterior

Variante Platinum: até USD 30.000 por pessoa (ampliado para até €30.000 quando o segurado viaja para qualquer país que participe do Acordo de Schengen)

Variante Gold: até USD 25.000 por pessoa (ampliado para até €30.000 quando o segurado viaja para qualquer país que participe do Acordo de Schengen)

Variante Green: até USD 10.000 por pessoa (ampliado para até €30.000 quando o segurado viaja para qualquer país que participe do Acordo de Schengen)

Despesas Odontológicas em Viagens ao Exterior

USD 5.000 por pessoa em todas as variantes da bandeira Amex

Translado de Corpo (Repatriação Funerária)

Variante Platinum: USD 30.000

Variante Gold: USD 25.000

Variante Green: até USD 10.000

Translado Médico (Remoção Médica)

USD 10.000 em todas as variantes da bandeira Amex

Regresso Sanitário (Repatriação Médica)

Variante Platinum: USD 60.000

Variante Gold: USD 50.000

Variante Green: até USD 20.000

Retorno da Pessoa Elegível

Prorrogação de Estadia

Variante Platinum: USD 250/dia até o máximo de 5 dias

Variante Gold: USD150/dia até o máximo de 5 dias

Variante Green: USD100/dia até o máximo de 5 dias

Acompanhante em caso de Hospitalização Prolongada

Emissão de bilhete de passagem aérea ida e volta, em classe econômica, no valor limite de US$ 3.000 para a pessoa indicada pelo segurado em todas as variantes da bandeira Amex.

*Para maiores informações dos termos e condições, clique aqui.

Perguntas Frequentes:

Quais são as vantagens de Utilizar o Seguro do Cartão de Crédito?

Sem custos extras : O maior benefício é a cobertura sem custo adicional, já que o seguro vem como parte do pacote de benefícios do seu cartão de crédito.

: O maior benefício é a cobertura sem custo adicional, já que o seguro vem como parte do pacote de benefícios do seu cartão de crédito. Comodidade : O seguro é ativado automaticamente quando você paga sua passagem com o cartão, o que significa que você não precisa se preocupar em contratar um seguro separado.

: O seguro é ativado automaticamente quando você paga sua passagem com o cartão, o que significa que você não precisa se preocupar em contratar um seguro separado. Cobertura abrangente : Muitos cartões de crédito oferecem coberturas amplas, como repatriação médica, despesas hospitalares e até transporte de volta ao seu país, em casos de emergência grave.

: Muitos cartões de crédito oferecem coberturas amplas, como repatriação médica, despesas hospitalares e até transporte de volta ao seu país, em casos de emergência grave. Fácil acesso ao atendimento médico: Ao precisar de assistência, você pode acionar diretamente a seguradora do seu cartão, que geralmente tem uma rede de atendimento internacional.

Desvantagens e Cuidados ao Usar o Seguro do Cartão de Crédito

Limitações de cobertura : Embora seja vantajoso, a cobertura pode ser limitada. Nem todas as condições de saúde estão cobertas (exemplo: doenças preexistentes ou tratamentos específicos).

: Embora seja vantajoso, a cobertura pode ser limitada. Nem todas as condições de saúde estão cobertas (exemplo: doenças preexistentes ou tratamentos específicos). Necessidade de seguir as regras : A cobertura pode ser válida apenas se você seguir todos os critérios (como pagar com o cartão para garantir a cobertura ou reservar uma quantidade mínima de dias de viagem).

: A cobertura pode ser válida apenas se você seguir todos os critérios (como pagar com o cartão para garantir a cobertura ou reservar uma quantidade mínima de dias de viagem). Atenção às exclusões : Alguns acidentes, como aqueles relacionados a esportes radicais ou atividades perigosas, podem não ser cobertos.

: Alguns acidentes, como aqueles relacionados a esportes radicais ou atividades perigosas, podem não ser cobertos. Restrições geográficas: Verifique se o seguro cobre o país de destino, especialmente em destinos fora de regiões como a União Europeia ou América do Norte.

Como Comparar Cartões de Crédito e Escolher o Melhor Seguro-Saúde

Compare as coberturas de diferentes cartões : Ao considerar um cartão de crédito, verifique as especificações do seguro-saúde, como valores de cobertura, tipos de assistência e quais situações estão cobertas.

: Ao considerar um cartão de crédito, verifique as especificações do seguro-saúde, como valores de cobertura, tipos de assistência e quais situações estão cobertas. Leve em conta a anuidade : Cartões com cobertura mais completa de seguro-saúde costumam ter anuidades mais altas. Compare custos e benefícios.

: Cartões com cobertura mais completa de seguro-saúde costumam ter anuidades mais altas. Compare custos e benefícios. Leia as letras miúdas: Certifique-se de entender as condições e limitações da cobertura antes de viajar.“Cartões com seguro-saúde gratuito”, “Seguro-saúde com cartão Visa Infinite”, “Mastercard Black seguro de viagem”.

Conclusão

Usar o seguro-saúde gratuito oferecido pelo seu cartão de crédito pode ser uma maneira econômica e eficaz de garantir sua proteção durante viagens. No entanto, é importante estar ciente das condições e limitações de cobertura.

Antes de sua próxima viagem, confira se seu cartão de crédito oferece esse benefício e garanta mais segurança sem custos extras! E para receber dicas para viajar mais e melhor e alertas das melhores promoções de passagens aéreas, hospedagens e muita mais, siga a jornalista e blogueira de viagens @PriMesianoPorAi no instagram.

