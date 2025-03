Como tirar o passaporte: um guia completo para sua próxima aventura Saiba quais documentos são necessários para emitir o passaporte e porque ter um Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 27/03/2025 - 04h05 (Atualizado em 27/03/2025 - 04h05 ) twitter

O passaporte é a porta de entrada para um mundo de possibilidades. Seja para explorar cidades históricas pela Europa, relaxar em praias paradisíacas no Caribe ou vivenciar culturas exóticas na Ásia, o documento é indispensável. Mas, afinal, como tirar o passaporte?

Se você está planejando sua próxima viagem e precisa tirar o passaporte, vou te mostrar aqui um guia completo, um passo a passo de como solicitar o documento que, para muitos destinos, é obrigatório ter um. O meu, por exemplo, já tem mais de 50 carimbos dos lugares que fui por aí.

Cada carimbo é uma história, um aprendizado, uma aventura inesquecível. O passaporte é aquele livro que você nunca se cansa de ler, sabe? Um livro mágico, que nos faz cruzar fronteiras e ativar memórias incríveis.

Para começar a desbravar esse mundão lindo por aí e curtir essa sensação, já saiba como emitir o seu documento. É fácil, rápido e sem complicações.

No início desse ano, eu emiti, em Brasília, o passaporte do meu filho menor. Consegui o agendamento no primeiro dia útil e em 5 dias úteis já estava com o passaporte em mãos. Fiquei impressionada com a eficiência do serviço da Polícia Federal. (Pri Mesiano)

Como tirar o passaporte?

Tirar o passaporte parece uma tarefa complicada para quem nunca fez, mas acredite, é mais simples do que parece. E para te ajudar nessa missão, a seguir, eu montei um Guia Completo para você conhecer as etapas do processo de solicitar esse documento tão importante.

1º PASSO - Reúna a documentação necessária

O primeiro passo para tirar o passaporte é reunir a documentação exigida pela Polícia Federal.

Os documentos básicos incluem:

Documento de identidade (RG) CPF Certidão de nascimento ou casamento (caso haja alteração de nome) Comprovante de residência Título de eleitor e comprovantes de votação (para maiores de 18 anos) Certificado de reservista (para homens entre 18 e 45 anos) Passaporte anterior (se houver)

2º PASSO - Preencha o formulário online

Você vai precisar preencher um formulário de solicitação do passaporte no site da Polícia Federal clicando aqui. Você também pode fazer isso acessando o site Gov.Br clicando aqui.

Muito cuidado! Certifique-se de fornecer informações precisas e atualizadas.

Ao final do preenchimento do formulário, será gerado um protocolo com o número da sua solicitação.

3º PASSO - Pague a taxa de emissão

Após preencher o formulário, será gerada a Guia de Recolhimento da União (GRU) com o valor da taxa de emissão do passaporte que hoje custa R$ 257,25. O pagamento pode ser feito pelo PagTesouro (pago via PIX ou Cartão de Crédito) ou por boleto em qualquer agência bancária ou casa lotérica.

4º PASSO - Agende o atendimento presencial

Com o protocolo e o comprovante de pagamento em mãos, você vai precisar agendar um atendimento presencial em um posto da Polícia Federal. O agendamento é feito online, no site da Polícia Federal. Prefira a fazer o agendamento no posto mais próximo da sua residência.

5º PASSO - Compareça ao posto da Polícia Federal

No dia e horário agendados, compareça ao posto da Polícia Federal com todos os documentos originais e cópias. No local, você irá apresentar a documentação, coletar as digitais e tirar a foto para o passaporte.

6º PASSO - Retire seu passaporte

Após a análise da documentação e a coleta dos dados biométricos, o passaporte será emitido em alguns dias úteis. Você poderá acompanhar o andamento da solicitação pelo site da Polícia Federal e agendar a retirada do documento no mesmo posto onde realizou o atendimento.

Dicas extras da Pri

Sempre verifique a validade do seu passaporte antes de viajar. Muitos países exigem que o passaporte tenha validade mínima de seis meses. E você não vai querer ser surpreendido, né?

Ah! Em caso de perda ou roubo do passaporte, procure imediatamente a Polícia Federal para registrar a ocorrência e solicitar um novo documento. Mantenha seu passaporte em local seguro e protegido de danos.

É isso! Com o passaporte em mãos, você estará pronto para iniciar sua jornada rumo a novas aventuras. Prepare-se para explorar o mundo e vivenciar experiências inesquecíveis!

Até a próxima!

