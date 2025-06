Comida boa e sofisticação: os 5 restaurantes que você não pode deixar de ir no Rio de Janeiro Gastronomia marcante e experiências únicas em cenários deslumbrantes do Rio Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 12/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A batata recheada do Low Fire Smokehouse está de volta! Foto: Low Fire Smokehouse / Instagram

O Rio de Janeiro continua lindo, mas nem só de belezas naturais vive aquele lugar que também é um paraíso gastronômico. Para quem ama comer bem em uma atmosfera com respira a melanina carioca, eu separei os 5 restaurantes que valem cada garfada e cada clique.

1. Low Fire Smokehouse

Uma viagem direta ao Texas sem sair do Centro do Rio. O Low Fire é a primeira smokehouse da cidade, com a autêntica técnica do American Barbecue.

Com método norte-americano de fazer churrasco, a defumação que é feita lentamente no pit smoker está presente em todo o cardápio, trazendo sabor a todos os pratos.

Diferenciais:

✔️ Carnes como brisket, ribs, pulled pork e cupim, com casquinha crocante e interior suculento

✔️ Combo degustação imperdível pra provar um pouco de tudo

✔️ Sanduíches, tacos e acompanhamentos típicos (mac’n’cheese, arroz texano, feijão BBQ)

✔️ Drinks e sobremesas com toque defumado (sim, até a banana e a caipirinha!)

Localização:

📍 Rua da Alfândega, 7 – Centro

⏰ Segunda a sábado, das 11h às 17h

📲 Instagram: @lowfiresmokehouse

2. Clássico Beach Club

Quer comer com o pé na areia e vista para o mar? O Clássico Beach Club é o point perfeito para este rolê. Inspirado nos beach clubs europeus, ele une gastronomia de alto nível, música boa e um ambiente sofisticado sem exageros.

‌



Diferenciais:

✔️ Unidades em praias icônicas (Ipanema, Grumari, Leme, Barra, Recreio e até no Pão de Açúcar!)

✔️ Menu variado com ceviches, moquecas baiana, frutos do mar, hambúrgueres e pratos para compartilhar.

✔️ Carta de bebidas possui drinks autorais e vinho rosé próprio, produzido na Provence, França

✔️ Ambientes charmosos e respeitosos ao meio ambiente

Localização:

📍 Leme, Lagoa, Ipanema, Urca, Recreio e outros…

⏰ Horários variam por unidade

📲 Instagram: @classicobeachclub

3. Sardinha Taberna Portuguesa

Se quiser dar uma voltinha em Portugal, não precisa sair do Rio de Janeiro, pois o Sardinha é o lugar ideal para isso. Inspirado nas tradicionais tascas lusitanas, o restaurante oferece pratos autênticos com muita essência e tradição.

Aroma, sabor, ambiente e música, tudo no Sardinha Taberna Portuguesa faz lembrar Portugal. Idealizada para ser uma casa totalmente inspirada em Portugal, o Sardinha consolida sucesso absoluto desde a abertura em 2021.

‌



Diferenciais:

✔️ Clássicos portugueses como bolinho de bacalhau, bacalhau com natas, arroz de pato e francesinha

✔️ Sobremesas típicas: pastel de nata, baba de camelo e arroz doce

✔️ Excelente carta de vinhos exclusivamente portugueses

✔️ Menu executivo acessível durante a semana

Localização:

📍 Unidades no Leblon, BarraShopping, Botafogo Praia Shopping e Shopping Tijuca

⏰ Todos os dias, das 12h às 22h (varia por unidade)

📲 Instagram: @sardinhataberna

4. Churrasqueira Rio

Um pedaço de Minas Gerais em plena Zona Sul carioca? Temos. A Churrasqueira Rio combina cortes nobres na brasa com a rica gastronomia mineira, tudo servido com a hospitalidade que só os mineiros têm.

Em um ambiente charmoso e aconchegante na Rua Vinícius de Moraes, em Ipanema, o pedacinho de Minas deixa a zona sul ainda mais saborosa com opções excelentes de carnes, porções bem servidas e repletas de sabor, além de um almoço executivo de ótimo custo-benefício.

‌



Diferenciais:

✔️ Cortes Black Angus como picanha, fraldinha e chorizo

✔️ Entradinhas mineiras: torresmo, bolinho de mandioca, polenta com gorgonzola

✔️ Clássicos na pedra, bacalhau na brasa e sobremesas típicas

✔️ Espaço kids reformulado e menu infantil completo

Localização:

📍 Rua Vinícius de Moraes, 130 – Ipanema

⏰ Todos os dias, das 11h30 à 00h

📲 Instagram: @churrasqueira_rio

5. OGGI Pizza Napoletana & Cucina

Você também pode fazer uma viagem até a Itália sem precisar sair das terras cariocas. Uma verdadeira trattoria napolitana no Rio. A OGGI trouxe a autêntica pizza napolitana, com massa de fermentação longa, bordas aeradas e aquele sabor inconfundível.

A união do ambiente descontraído com paladar ímpar é um dos segredos. Vale destacar que para garantir o sabor napoletano, a Oggi utiliza em suas massas farinha italiana com fermentação longa. É exatamente através desse processo que nasce sabor, maciez e a leveza da massa.

Diferenciais:

✔️ Pizzas clássicas e exclusivas com ingredientes frescos e importados

✔️ Menu assinado pelo renomado chef José Barattino, com massas e entradas italianas

✔️ Cartas de vinhos, drinks autorais e sobremesas típicas italianas

✔️ Ambiente acolhedor com arquitetura charmosa

Localização:

📍 Unidades no Leblon, Tijuca e Botafogo

⏰ Domingo a quarta, das 18h às 23h; quinta a sábado, até 00h

📲 Instagram: @oggipizzanapoletana

@primesianoporai Uma pedida perfeita para o fim da tarde depois de um dia de praia. Pizzas deliciosas, um bom vinho e para fechar: uma pizza com creme de pistache maravilhosa! ♬ sonido original - WoW

Seja carne suculenta, frutos do mar com vista, pizza de respeito ou aquela nostalgia lusitana, o Rio está cheio de lugares para viver experiências deliciosas e memoráveis. Anota as dicas e bora rodar Por Aí?

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.