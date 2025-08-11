Como cruzar a fronteira Brasil-Argentina-Paraguai, em Foz do Iguaçu, sem cometer erros? Para te ajudar a evitar contratempos na tríplice fronteira, preparei um guia completo Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 11/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/08/2025 - 02h00 ) twitter

Bem-vindo ao Paraguai, onde o trânsito da fronteira encontra o azul do céu. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

A cidade de Foz do Iguaçu é um destino único no mundo, não só pelas suas Cataratas espetaculares, mas também por sua localização estratégica na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai.

Para muitos viajantes, a oportunidade de visitar três países em uma única viagem é imperdível. No entanto, cruzar essas fronteiras exige atenção a detalhes e documentação.

Para te ajudar a evitar contratempos na tríplice fronteira, preparei um guia completo para você atravessar sem cometer erros.

Documentação essencial

A documentação é o ponto mais importante para uma travessia tranquila. Certifique-se de ter todos os itens em mãos e em bom estado.

‌



Para brasileiros maiores de 18 anos

A Carteira de Identidade (RG) é o documento preferencial. Deve estar em bom estado de conservação, com foto nítida e recente. Na Argentina, é necessário que o documento tenha sido emitido há no máximo 10 anos.

Esta regra vale para países que fazem parte do Mercosul, que são Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Embora o acesso seja facilitado com RG, portar um Passaporte válido não tem erro.

‌



A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não é aceita para cruzar a fronteira como pedestre, apenas como documento de motorista. Portanto, apresente-a se for cruzar a fronteira dirigindo.

Um alerta: carteirinha da OAB, militar, ou documentos de Conselhos, como o CRM, entre outros, não são aceitos, pois são válidos apenas em território nacional.

‌



Para brasileiros menores de 18 anos:

Brasileiros menores de 18 anos podem atravessar a fronteira portando RG ou passaporte, desde que acompanhados pelos pais ou responsáveis legais. Apresentar somente a certidão de nascimento não é aceito.

Se o cidadão estiver acompanhado apenas de um dos pais, é necessário apresentar RG ou passaporte, além de autorização de viagem do outro genitor com firma reconhecida em cartório (e, em alguns casos, com foto da criança).

O mesmo acontece quando estiverem desacompanhados ou com terceiros. É necessário portar RG ou Passaporte, e uma autorização judicial ou dos pais com firma reconhecida e demais formalidades legais.

Para estrangeiros

Estrangeiros de países que não fazem parte do Mercosul, que forem atravessar a fronteira, precisam apresentar um passaporte válido, essencial para a maioria das nacionalidades.

Em alguns casos, é necessário visto. Portanto, verifique se a nacionalidade exige visto para entrar na Argentina ou no Paraguai. Brasileiros não precisam.

Além disso, pode ser exigido o preenchimento de um cartão de migração (o que geralmente acontece no próprio ponto de controle).

Dica da Pri: Aconselho ter sempre uma cópia digital dos seus documentos no celular e também cópias impressas com firma reconhecida em cartório guardadas em um local separado da sua carteira. Em caso de perda ou roubo, isso pode facilitar muito. Além disso, embora não seja um documento obrigatório, é altamente recomendável ter um seguro viagem que cubra despesas médicas, repatriação e outros imprevistos durante a viagem.

Um vislumbre do cotidiano e da arquitetura urbana no Paraguai. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Meios de transporte: escolha a melhor forma de atravessar

Você tem diversas opções para cruzar as fronteiras:

Ônibus

Há linhas de ônibus urbanos que fazem a travessia entre Foz do Iguaçu (BR), Puerto Iguazú (AR) e Ciudad del Este (PY). É a opção mais econômica.

Para a Argentina, os ônibus partem do Terminal de Transportes Urbanos (TTU) de Foz do Iguaçu.

Para o Paraguai, os ônibus partem de diversos pontos do centro de Foz do Iguaçu, especialmente na Av. Juscelino Kubitschek.

Vantagem: Barato e não precisa se preocupar em estacionar.

Barato e não precisa se preocupar em estacionar. Desvantagem: Pode ser mais lento devido às paradas e aos procedimentos de imigração.

Carro particular ou alugado

É a opção que oferece maior flexibilidade de horários e roteiros. Afinal, você comanda quando fazer a travessia. Para esta opção, além dos documentos pessoais que já mencionei, você precisará apresentar outros.

Um deles é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), que é emitido no Departamento de Trânsito do seu estado. Além disso, deve apresentar a Carta Verde, documento obrigatório para entrar na Argentina e no Paraguai com carro brasileiro.

A Carta Verde pode ser feita com seguradoras ou despachantes.

Atenção: Se o carro for alugado, verifique com a locadora se ela permite a travessia para outros países e se fornece a Carta Verde. Muitas não permitem ou cobram taxas extras.

Vantagem: Conveniência e autonomia para criar o próprio roteiro de viagem.

Conveniência e autonomia para criar o próprio roteiro de viagem. Desvantagem: Você terá custos adicionais à sua viagem, como estacionamento, combustível, pedágio (se houver), aluguel do veículo, seguro da locadora e a burocracia com a Carta Verde.

Uma rua movimentada com grandes anúncios e o céu azul no Paraguai. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Táxi ou carro de aplicativo

É uma opção bastante confortável, o que facilita o processo de travessia.

Vantagem: O motorista geralmente conhece os trâmites fronteiriços e pode te auxiliar na travessia.

O motorista geralmente conhece os trâmites fronteiriços e pode te auxiliar na travessia. Desvantagem: Você terá um custo mais elevado do que atravessar de transporte público. Verifique também se o motorista tem autorização para levar passageiros para outro país.

Van ou transporte turístico

Muitos hotéis e agências oferecem este tipo de serviço. Vale a pena consultar as empresas e comparar os custos da travessia com as demais opções.

Vantagem: Tranquilidade, já que a agência cuida de toda a logística e da documentação.

Tranquilidade, já que a agência cuida de toda a logística e da documentação. Desvantagem: Você terá menos flexibilidade de horários, tendo que se adaptar ao cronograma da agência a não ser que opte pelo tour privado.

A pé (principalmente para o Paraguai)

A Ponte da Amizade (Brasil-Paraguai) é frequentemente cruzada a pé, mas pode ser muito quente e cansativo. A Ponte Tancredo Neves (Brasil-Argentina) também pode ser atravessada a pé, mas é menos comum.

Vantagem: Não há custo de transporte.

Não há custo de transporte. Desvantagem: É bastante exaustivo, especialmente quando você carrega compras ou em dias de calor intenso.

Dirección Nacional de Ingresos Tributarios é a entidade encarregada da arrecadação e administração dos recursos do Estado no Paraguai. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Procedimentos de imigração e alfândega: não cometa erros!

Os procedimentos são similares para ambos os países, mas sempre há particularidades.

Paraguai (Ponte da Amizade - Ciudad del Este):

A maioria dos brasileiros que vai a Ciudad del Este para fazer compras não para no controle de imigração do Paraguai, o que é um risco. Embora haja pouca fiscalização para a entrada rápida, você estará ilegal no país. Por isso, é altamente recomendável parar, apresentar seu documento e receber o carimbo de entrada.

Ao retornar ao Brasil, você passará pela Receita Federal Brasileira. Normalmente, a cota de isenção para compras realizadas no exterior e trazidas ao Brasil é de US$ 1.000 para compras feitas por via aérea ou marítima e de US$ 500 para compras feitas por via terrestre, que é o caso da tríplice fronteira.

Acima disso, você deve declarar e pagar a taxa correspondente. A fiscalização pode ser rigorosa.

Argentina (Ponte Tancredo Neves - Puerto Iguazú):

A fiscalização é mais comum e, geralmente, você precisará parar tanto na imigração brasileira quanto na argentina. Dessa forma, apresente seu RG ou passaporte e receba os carimbos de entrada e saída. É um procedimento padrão e rápido.

Na alfândega, não há grandes restrições para turismo, mas fique atento a produtos alimentícios frescos ou vegetais, que podem ter restrições sanitárias.

Dica da Pri: Tenha paciência! Em períodos de alta temporada ou feriados, as filas na imigração e na alfândega podem ser longas. E o processo de verificação pode demorar. Reserve tempo extra no seu planejamento para este processo, que é extremamente importante.

Dicas extras da Pri

Segurança: Em Ciudad del Este, especialmente, fique atento a furtos e golpes. Evite exibir objetos de valor e evite andar com grandes quantias em dinheiro. Pesquise sobre as lojas de confiança para fazer suas compras.

Em Ciudad del Este, especialmente, fique atento a furtos e golpes. Evite exibir objetos de valor e evite andar com grandes quantias em dinheiro. Pesquise sobre as lojas de confiança para fazer suas compras. Sinalização: As pontes e os postos de fronteira são bem sinalizados. Preste atenção às placas e às instruções dos agentes.

As pontes e os postos de fronteira são bem sinalizados. Preste atenção às placas e às instruções dos agentes. Telefonia/Internet: Ao cruzar a fronteira, seu celular pode entrar em roaming. Considere comprar um chip local em cada país se for passar muitos dias, ou use o Wi-Fi.

Cruzar a tríplice fronteira é uma experiência enriquecedora que complementa muito a visita à Foz do Iguaçu. Com a documentação correta e um pouco de planejamento, sua aventura internacional será tranquila e cheia de boas recordações.

E para viajar mais e melhor com dicas incríveis, já me segue no insta @primesianoporai, combinado? Te vejo por lá.

