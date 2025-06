Conheça o Poço Azul no Jalapão tocantinense: Essa piscina natural vai hipnotizar você! O Poço Azul é o segredo mais bem guardado de Aurora do Tocantins Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 28/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/06/2025 - 02h00 ) twitter

Pri Mesiano no Poço Azul - Aurora do Tocantins (TO) Lucas Mesiano

Imagine mergulhar em uma piscina natural de água cristalina, azulada, cercada por rochas e natureza intocada... Esse paraíso existe e se chama Poço Azul, um dos lugares mais encantadores das Serras Gerais, no sudeste do Tocantins. Localizado em Aurora do Tocantins, esse poço é um verdadeiro presente da natureza – e ainda pouco explorado por turistas. Ideal para quem busca paz, conexão com o meio ambiente e aquele banho renovador.

Pri Mesiano no Poço Azul - Aurora do Tocantins Lucas Mesiano

A cor da água impressiona logo de cara: um azul intenso, quase hipnótico, que muda conforme o sol bate. Dá vontade de ficar horas ali, boiando em silêncio, ouvindo o som dos passarinhos e admirando o reflexo da luz nas pedras. O Poço Azul é raso na beirada e mais fundo no centro, perfeito para quem quer nadar ou apenas se refrescar. Um cenário mágico para fotos, vídeos e, claro, lembranças inesquecíveis. A sensação é de estar em um refúgio secreto.

Pri Mesiano no Poço Azul - Aurora do Tocantins (TO) Lucas Mesiano

Para visitar o local é obrigatório contratar um guia. São cerca de 3,5 km de trilha fácil. O maior desafio é o sol, já que grande parte da trilha é feita debaixo de sol e areia, mas vale cada segundo de sacrifício. Eu iria quantas vezes me chamassem. Veja abaixo informações úteis para o seu passeio.

✅ Informações úteis para planejar a visita:

🎟 Valor da entrada: R$ 30 por pessoa

R$ 30 por pessoa 🚗 Estacionamento: Gratuito

Gratuito 📅 Quando ir: Entre maio e setembro, durante a estação seca, quando a água fica ainda mais clara

Entre maio e setembro, durante a estação seca, quando a água fica ainda mais clara 🎒 O que levar: Roupa de banho, toalha, chinelo ou tênis, protetor solar, repelente, água e lanchinhos (não há venda no local). Câmera com proteção à prova d’água é uma boa!

Roupa de banho, toalha, chinelo ou tênis, protetor solar, repelente, água e lanchinhos (não há venda no local). Câmera com proteção à prova d’água é uma boa! 🕐 Horário de funcionamento: Todos os dias, das 8h às 17h

Todos os dias, das 8h às 17h 👨‍👩‍👧‍👦 Precisa de guia?: Sim, é obrigatório (na região o serviço de guia custa R$150)

Sim, é obrigatório (na região o serviço de guia custa R$150) 🏕 Infraestrutura: Não há lanchonete nem banheiros no Poço Azul, então vá preparado e leve seu lixo embora

Não há lanchonete nem banheiros no Poço Azul, então vá preparado e leve seu lixo embora 🥾 Trilha: Curta e fácil, mas o sol e a areia podem ser um desafio

Curta e fácil, mas o sol e a areia podem ser um desafio 🛣 Acesso: Partindo do centro de Aurora do Tocantins, fica a cerca de 28 km de estrada de terra em boas condições para qualquer tipo de carro.

Dica bônus da Pri: Dá pra visitar o Poço Azul e a Praia do Pequizeiro no mesmo dia, já que eles ficam bem pertinho um do outro. Uma sugestão deliciosa é fazer primeiro o Poço Azul (quando o sol ainda está mais baixo) e depois seguir para a Praia do Pequizeiro, que brilha ainda mais com a luz do meio-dia.

E claro, não esquece de me seguir lá no Instagram @primesianoporai pra ver os vídeos dessa viagem maravilhosa e descobrir mais destinos apaixonantes! 💙

