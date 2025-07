Meliã Iguazú: Já imaginou ver as Cataratas do quarto ou da piscina de borda infinita? Quando a experiência fala mais alto que o luxo de um hotel 5 estrelas Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 05/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pri Mesiano olhando a vista do quarto do Meliã Iguazú Priscila Mesiano

Quando abri a porta do quarto, eu senti algo que palavras quase não conseguem descrever. Fui invadida por uma emoção tão intensa, que por alguns segundos esqueci que estava ali a trabalho. Meus olhos se encheram d’água, meu peito transbordou gratidão e, naquele instante, eu tive certeza: estava sendo abraçada por Deus. 🌈

Diante de mim, não era apenas uma janela com vista. Era um palco da criação, onde a força da natureza se encontrava com o luxo sutil do cuidado. A imponência das Cataratas do Iguaçu — do lado argentino, dentro do Parque Nacional — me hipnotizou por horas. Fiquei ali, parada, envolta no som das quedas d’água, na brisa fresca e naquela sensação rara de ser mimada pelo Universo.

Estar no Meliá Iguazú é mais do que se hospedar: é sentir. Sentir a natureza pulsando, o tempo desacelerando, o corpo relaxando. É entender que o verdadeiro luxo mora na experiência — e esse foi, sem exagero, o hotel mais inesquecível da minha vida.

🛎️ Um luxo que vai além do que se vê

O Meliá Iguazú não é apenas sobre a vista surreal para as Cataratas. É sobre como você se sente ali. E quando o assunto é cuidado, exclusividade e sofisticação, o hotel leva essa experiência a outro patamar com o seu serviço de luxo: o RedLevel.

‌



Espaço Red Level do Meliã Iguazú Priscila Mesiano

Eu achava que já sabia o que era luxo cinco estrelas... até viver o RedLevel. Desde o momento em que cheguei, fui acolhida com um atendimento personalizado e atencioso, que me fazia sentir como se o tempo tivesse desacelerado só para mim. Cada detalhe do quarto — dos amenities aos equipamentos de alta qualidade — reforçava essa sensação de estar em um lugar realmente especial.

Mas o que me conquistou de verdade foi o espaço exclusivo RedLevel Lounge, reservado apenas para hóspedes desse serviço. Um ambiente elegante e sereno, com vista privilegiada das Cataratas, onde você pode fazer uma pausa para tomar um café, ler, trabalhar ou simplesmente contemplar a natureza. Entre 12h e 20h, o espaço oferece bebidas premium, vinhos, cervejas, chás e petiscos deliciosos — tudo incluso na experiência. É o tipo de mimo que transforma qualquer viagem em algo inesquecível.

‌



💦 Uma piscina de borda infinita com vista para o paraíso

Sabe aquele momento em que você não sabe se está sonhando ou vivendo? Foi exatamente o que senti ao mergulhar na piscina de borda infinita do Meliá Iguazú. De frente para uma das 7 Maravilhas Naturais do Mundo, ela parece suspensa entre céu e floresta, com as Cataratas como pano de fundo.

Piscina de borda infinita de frente para as Cataratas (Meliã Iguazú) Priscila Mesiano

A água convida ao relaxamento, o cenário convida à contemplação — e o resultado é uma paz indescritível. Dá vontade de passar o dia ali, entre um mergulho, um drink e muitas fotos que nem filtro precisam.

‌



💆‍♀️ Bem-estar que transborda no corpo e na alma

Depois de explorar o parque, voltei ao hotel para um momento de autocuidado no Yasi Spa, e foi a cereja do bolo. Fiz uma massagem relaxante maravilhosa, aproveitei a sauna e ainda mergulhei na piscina aquecida interna, perfeita para renovar as energias.

Spa Meliã Iguazú Priscila Mesiano

A proposta do hotel vai além do turismo: é um convite ao equilíbrio. Corpo e alma saem de lá mais leves, mais presentes, mais conectados com tudo que realmente importa.

🛌 Quartos que abraçam (literalmente)

A suíte onde me hospedei era um convite ao descanso. Ampla, bem decorada e com uma varanda de frente para o espetáculo natural mais emocionante que já vi na vida. A cama parece te abraçar, os lençóis são de um conforto absurdo e o silêncio, mesmo com o som constante das quedas d’água ao fundo, é terapêutico.

Dá vontade de viver ali por uns dias — ou por uma vida inteira.

🥐 Um café-da-manhã digno das Cataratas

E como se tudo isso já não fosse suficiente… o café-da-manhã do Meliá Iguazú foi, sem exagero, o melhor da minha vida. Sério. 🌿☕✨

Servido com uma vista privilegiada para as quedas d’água, ele combina o frescor da natureza com o carinho de um preparo impecável. Frutas fresquíssimas, sucos naturais, ovos feitos na hora, uma seleção de pães e doces artesanais, pratos quentes e opções saudáveis — tudo servido com elegância, cuidado e, claro, aquela vista que hipnotiza.

Café-da-manhã do Meliã Iguazú Priscila Mesiano

Sentei, respirei fundo e deixei o momento me tomar. Era como tomar o café-da-manhã em um altar da natureza, com um banquete montado especialmente para mim. Uma sensação de abundância e gratidão que vou guardar para sempre.

🏨 Infraestrutura pensada para a experiência perfeita

Fachada do Meliã Iguazú Priscila Mesiano

O Meliá Iguazú não economiza nos detalhes. Além dos quartos com vista, da gastronomia excelente e do serviço RedLevel, o hotel oferece:

Academia moderna com equipamentos de última geração

Loja com produtos locais e itens de viagem

Salas para reuniões e eventos com estrutura completa

Áreas verdes para caminhada e relaxamento

Serviço de concierge sempre disponível

Cada cantinho do hotel foi planejado para que a natureza seja o protagonista — sem abrir mão do conforto cinco estrelas.

🎟️ Uma dica importante: taxa única de entrada no parque

Por estar dentro do Parque Nacional do Iguazú (lado argentino), é necessário pagar o ingresso de entrada do parque. Mas atenção: você paga apenas uma vez por pessoa, independente de quantos dias se hospedar no hotel. Ou seja, você pode circular livremente durante toda a estadia sem se preocupar com novas taxas.

Esse ingresso garante acesso às trilhas e mirantes das Cataratas — o que torna tudo ainda mais prático e mágico.

Fachada do Meliã Iguazú Priscila Mesiano

Essa foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. Mais do que me hospedar, eu vivi um reencontro com o sagrado, com a natureza e comigo mesma. Se você busca mais do que um destino... se busca sentir, se emocionar, se reconectar — o Meliá Iguazú está te esperando.

✨ Me conta: qual foi o lugar mais especial que você já se hospedou?

👇 Comenta lá no meu Instagram @primesianoporai e já me segue pra mais dicas de viagens emocionantes como essa! 💙🌍

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.