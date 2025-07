🏝️ O lugar secreto que você precisa conhecer — e fica no Brasil

ūüŹĚÔłŹ O lugar secreto que voc√™ precisa conhecer ‚ÄĒ e fica no Brasil V√° antes que vire tend√™ncia: a praia de √°gua doce mais linda de Serras Gerais Por A√≠|Pri MesianoOpens in new window 12/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Praia do Pequizeiro (Aurora do Tocantins - TO) Lucas Mesiano

Sabe aqueles lugares que parecem ter sido desenhados √† m√£o por um artista apaixonado pela natureza? ūüĆŅ‚ú®

A Praia do Pequizeiro, em Aurora do Tocantins, √© exatamente assim: um ref√ļgio escondido no cora√ß√£o do Brasil, onde o rio tem tons azul-esmeralda e o tempo parece correr mais devagar.

Estive l√° recentemente e posso dizer com todas as letras: √© a praia de √°gua doce mais linda que j√° vi ‚ÄĒ e olha que eu j√° fui a v√°rias!

Pri Mesiano boiando na Praia do Pequizeiro (Aurora do Tocantins - TO) Lucas Mesiano

ūüíô Um pedacinho de para√≠so (ainda) pouco conhecido

Localizada a 40 minutos do centro de Aurora, a Praia do Pequizeiro é daqueles lugares que te arrancam suspiros. O céu azul com o tom verde-esmeralda colore o cenário exuberante da natureza, com águas calmas, mornas, cristalinas e incrivelmente azuis esverdeadas. A vista é arrebatadora: bancos de areia branca, vegetação nativa, sombras de pequizeiros e um silêncio que cura.

‚ÄĆ



√Č o tipo de lugar que voc√™ descobre e j√° pensa:

‚ÄúComo isso ainda n√£o viralizou?‚ÄĚ

‚ÄĆ



Pri Mesiano na Praia do Pequizeiro (Aurora do Tocantins - TO) Lucas Mesiano

Mas talvez o segredo esteja a√≠: na aus√™ncia de multid√Ķes, no som do vento entre as √°rvores, no mergulho sem pressa. Na beleza sem filtro.

ūüďć Como chegar na Praia do Pequizeiro

A praia fica a cerca de 28 km do centro de Aurora do Tocantins, com fácil acesso por estrada de terra. Dá pra ir de carro tranquilamente (mesmo em veículos comuns), ou até de bike para os mais aventureiros.

‚ÄĆ



ūüďĆ Localiza√ß√£o: Margens do Rio Palmital ‚Äď sentido Po√ßo Azul

ūüß≠ Use o Google Maps com o nome ‚ÄúPraia do Pequizeiro ‚Äď Aurora do Tocantins‚ÄĚ

ūüƧԳŹ Melhor hor√°rio para visitar

A dica de ouro: v√° no meio da manh√£ ou no fim da tarde. A luz bate na √°gua de um jeito m√°gico nesses hor√°rios, revelando tons turquesa que fazem a gente duvidar que est√° no cerrado brasileiro.

Evite o hor√°rio de sol forte (12h √†s 14h), tanto por causa do calor quanto pela luz mais dura para fotos. ūüėČ

ūüďł Um cen√°rio digno de wallpaper (e likes)

Prepare o celular, a c√Ęmera, o drone ‚ÄĒ e o cora√ß√£o.

Na Praia do Pequizeiro, tudo vira registro: ūüď∑ Mergulhos em √°guas transl√ļcidas, ūüď∑ O reflexo do c√©u no espelho d‚Äô√°gua ūüď∑ Voc√™, deitada na areia branca, cercada por verde e sil√™ncio.

Pri Mesiano na Praia do Pequizeiro (Aurora do Tocantins - TO) Lucas Mesiano

Se voc√™ curte destinos ‚ÄúPinterest√°veis‚ÄĚ, pode vir com tudo. Mas aqui, diferente dos lugares super tur√≠sticos, as fotos t√™m alma.

ūüí° Estrutura da praia: o que esperar?

A estrutura é simples, mas suficiente pra quem busca um dia de descanso total:

Almoço da Praia do Pequizeiro (Aurora do Tocantins - TO) Lucas Mesiano

Mesinhas r√ļsticas de madeira e palha

Bebidas, petiscos e almoço (tudo servido com pé na areia de frente para o rio)

Sombras naturais dos pequizeiros

√Āgua doce, cristalina, morna e com uma cor de encantar os olhos

Quase sempre vazia (principalmente durante a semana)

ūüĆÖ Dicas pr√°ticas:

Entrada: R$ 30

Estacionamento: Gratuito

Trilha leve: 150m

Guia Obrigatório: Não

Estrutura: Alguns quiosques espalhados próximo ao rio, restaurante e banheiro.

Leve água, toalha ou canga, chapéu, protetor solar e vá com o coração aberto. Aqui não tem beach club. Tem paz.

ūüĆÖ Dica b√īnus: estenda o passeio

Dá pra combinar a Praia do Pequizeiro com outros atrativos próximos, como:

Po√ßo Azul (um dos cart√Ķes-postais da regi√£o)

(um dos cart√Ķes-postais da regi√£o) Praia do Pu√ß√° , tamb√©m lind√≠ssima

, tamb√©m lind√≠ssima Mirante da Serra, para ver o p√īr do sol de tirar o f√īlego

Monte seu roteiro com calma, porque Aurora é um destino que convida à contemplação, não à pressa.

Pri Mesiano na Praia do Pequizeiro (Aurora do Tocantins - TO) Lucas Mesiano

A Praia do Pequizeiro √© aquele tipo de lugar que a gente quer guardar s√≥ pra si‚Ķ mas, ao mesmo tempo, quer contar pro mundo. ūüíô Porque lugares assim nos lembram do que realmente importa: o simples, o leve, o natural.

ūüďĆ Anota esse nome: Aurora do Tocantins. E v√° antes que o mundo descubra.

ūüí¨ J√° conhecia esse para√≠so?

ūüĆŅ Me conta l√° no meu Instagram @primesianoporai e me siga para descobrir mais destinos encantadores e pouco conhecidos pelo Brasil e pelo mundo, al√©m de dicas para viajar mais e melhor.

ūüď≤ Leia mais dicas encantadoras como essa no blog Pri Mesiano Por A√≠, no R7.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados n√£o refletem necessariamente a opini√£o do Grupo Record.