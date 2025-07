Onde ficar em Aurora do Tocantins: cidade abriga as águas mais azuis do Brasil Visite as praias de água doce com o azul mais suspreendente do país Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 09/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Praia do Pequi

Aurora do Tocantins é daquelas cidades que parecem ter sido desenhadas com calma, entre águas cristalinas, serras encantadas e noites estreladas que nos lembram do essencial. 🌿✨

E se tem uma coisa que faz toda a diferença nessa experiência, é escolher bem onde se hospedar.

Diferente dos destinos super turísticos, Aurora tem hospedagens mais simples e acolhedoras, com aquele jeitinho de casa, mas também algumas surpresas charmosas que tornam tudo ainda mais especial.

🏠 Airbnb: mais variedade e aconchego caseiro

Durante minha pesquisa (e também na minha experiência por lá), percebi que o Airbnb oferece mais variedade do que o Booking. A plataforma reúne desde casas inteiras com vista para as serras, até chalés rústicos, pousadas familiares e quartos em residências locais com anfitriões muito receptivos.

‌



É uma ótima opção para quem busca:

Preços acessíveis

Contato com moradores locais

Espaços mais integrados com a natureza

Hospedagens para grupos ou famílias

Média das diárias no Airbnb:

‌



🛏️ Quartos ou suítes simples: entre R$ 120 e R$ 180 por noite 🏡 Casas ou chalés inteiros: de R$ 200 a R$ 350 por noite

👉 Dica de ouro: se estiver em grupo, vale muito a pena alugar uma casa no Airbnb com cozinha e varanda, para curtir o fim de tarde com vista e café coado na hora.

‌



Pri Mesiano boiando na Praia do Pequizeiro (Aurora do Tocantins - TO) Lucas Mesiano

🛎️ Booking: opções mais limitadas, mas com praticidade

No Booking, a oferta é mais restrita — mas você ainda encontra algumas pousadas simples e bem avaliadas, geralmente administradas por famílias locais. A vantagem aqui é a facilidade de reserva, pagamento seguro e cancelamento gratuito (dependendo da política que escolher).

A maioria das hospedagens tem quartos com ar-condicionado, café da manhã e Wi-Fi. Mas vale reforçar: estamos falando de uma cidade pequena e com estrutura rústica. O charme está justamente nisso. 🌄

Média das diárias no Booking:

🛏️ Entre R$ 140 e R$ 220 por noite, dependendo da época e da localização.

Mergulho de Pri Mesiano no Rio Azuis (TO) Pri Mesiano

💡 Dica extra: reserve com antecedência!

Aurora ainda está despertando para o turismo, então a quantidade de hospedagens é limitada — principalmente em feriados, férias e na alta temporada das Serras Gerais (entre maio e agosto). Por isso, reservar com antecedência é essencial, especialmente se você deseja ficar em uma hospedagem com boa localização e avaliações.

🧭 Onde ficar em Aurora: bairros e localização

A cidade é compacta, então a maioria das hospedagens está bem localizada. Dê preferência a lugares:

Perto do centro (onde há mercados, farmácias e lanchonetes)

Próximos à saída para o Rio Azuis , Praia do Puçá e Poço Azul

, e Com acesso fácil para quem vai de carro (algumas estradas são de terra)

Pri Mesiano no Poço Azul - Aurora do Tocantins Lucas Mesiano

🌟 Conclusão com leveza

Se você busca luxo e sofisticação, talvez Aurora não seja para agora. Mas se você quer acordar com o som dos pássaros, se encantar com o pôr do sol atrás das serras e viver dias simples que curam a alma, esse cantinho do Tocantins pode te surpreender — e muito.

Pri Mesiano no Poço Azul - Aurora do Tocantins (TO) Lucas Mesiano

Minha dica é: escolha uma hospedagem que te permita viver a cidade com calma. Leve uma boa companhia, ou vá só com você mesma. Aurora não é sobre pressa — é sobre presença.

💬 Me conta: você já se hospedou em cidadezinhas assim, que ficam no coração da gente?

🌻 Me segue no Instagram @primesianoporai pra mais dicas sinceras e encantadoras sobre os destinos mais surpreendentes do Brasil!

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.