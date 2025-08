Chapada dos Veadeiros (GO): descubra qual é a melhor época para explorar as mais de 2000 cachoeiras Você já conhece Cavalcante (GO)? Deveria! Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 03/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/08/2025 - 02h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA O melhor período para visitar a Chapada dos Veadeiros é de maio a setembro, durante a estação seca.

Nos meses chuvosos (outubro a abril), trilhas podem estar interditadas e as águas mais turvas.

Maio, junho e setembro oferecem um clima ideal com menos movimento e preços de hospedagem melhores.

Evite feriados prolongados e julho, quando o fluxo de turistas aumenta e os preços sobem.

Santa Bárbara (Cavalcante - GO) Lucas Mesiano

Se Cavalcante (GO) está no seu radar de viagens, parabéns: você está prestes a conhecer uma das regiões mais espetaculares e ainda preservadas da Chapada dos Veadeiros. E como a maioria dos atrativos envolve natureza, trilhas e cachoeiras, saber quando ir é essencial para aproveitar ao máximo essa experiência. Então, vem comigo que vou te explicar qual a melhor época para visitar a Chapada dos Veadeiros.

☀️ Melhor época: entre maio e setembro

O período entre maio e setembro é considerado o melhor para visitar Cavalcante. Esses são os meses da estação seca, quando o tempo está mais firme, com menos chuvas e o sol brilha forte durante o dia.

Isso é fundamental por três motivos:

As trilhas ficam mais seguras e acessíveis A visibilidade das águas cristalinas está no auge (especialmente na Cachoeira Santa Bárbara) O clima é ideal para caminhadas, com dias ensolarados e noites mais frescas

Pri Mesiano na cachoeira Santa Bárbara (Cavalcante -GO) Lucas Mesiano

☔️ E a época de chuvas?

A estação chuvosa vai de outubro a abril. Durante esses meses, algumas trilhas podem estar escorregadias ou até mesmo interditadas por questões de segurança. Além disso, as águas ficam mais turvas e existe o risco de trombas d’água.

Por isso, se você faz questão de ver aquele azul caribenho da Santa Bárbara e ter uma experiência completa com tranquilidade e segurança, prefira os meses de seca.

🎉 Meses mais vazios e com clima bom

Se você quer fugir da alta temporada e ainda assim pegar o clima ideal, os melhores meses são maio, junho e setembro. Nessas épocas, as trilhas estão lindas, o movimento é mais tranquilo e as hospedagens costumam estar com preços melhores.

🚩 Feriados e alta temporada

Durante feriados prolongados, julho e início de agosto, o movimento em Cavalcante costuma aumentar bastante e os preços também. Se você prefere mais privacidade e sossego nas trilhas e cachoeiras, programe sua visita fora dessas datas.

