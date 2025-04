Viagem de Miami para Orlando de carro: tudo o que você precisa saber Confira o valor de pedágios, rotas disponíveis e tempo de estrada Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 22/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/04/2025 - 02h00 ) twitter

Distância entre Miami e Orlando Canva

Olá, viajante! Se você está planejando uma viagem de carro entre Miami e Orlando, é essencial considerar os custos com pedágios e gasolina para evitar surpresas no orçamento.

Vou compartilhar minha experiência pessoal nesse trajeto, destacando os valores dos pedágios, gasolina e oferecendo dicas valiosas para tornar sua viagem ainda mais tranquila.

Minha Experiência na Viagem de Carro de Miami a Orlando

Em Orlando, o melhor meio de transporte para se deslocar, sem dúvidas, é um carro alugado Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Na minha primeira viagem pelo blog Pri Mesiano Por Aí, desembarquei em Miami e optei por dirigir até Orlando, percorrendo aproximadamente 380 km em cerca de 3h30 a 4h.

Existem duas rotas diferentes, eu escolhi a Florida’s Turnpike, uma rodovia com pedágios conhecida por ser mais direta, menos congestionada, com pistas largas e mais de 5 faixas em cada sentido.

‌



A viagem foi bem tranquila, embora seja importante destacar que em Miami tem um viaduto em cima do outro e tem hora que você fica perdido com tanta bifurcação. E, caso erre, se prepare para andar pelo menos uns 10, 20 km para voltar para a pista correta.

Mas seguindo o Google Maps ou o Waze fica bem mais fácil. Por isso, é bem importante já chegar com internet por lá. É uma mão na roda.

‌



Valores dos Pedágios na Florida’s Turnpike

Durante o trajeto de Miami a Orlando pela Florida’s Turnpike, os pedágios são cobrados com base na distância percorrida e no método de pagamento escolhido. Utilizando o SunPass, um sistema eletrônico de pagamento de pedágios, o custo da viagem de ida é aproximadamente US$ 15 e de volta mais cerca de US$ 15.

Para aqueles que optam pelo sistema Toll-by-Plate, onde a placa do veículo é fotografada e a cobrança é enviada posteriormente, o valor pode ser um pouco mais alto.

‌



Combustível

Eu aluguei uma Highlander, da Toyota, pela AZ Car Rental. É um SUV com capacidade para até 7 pessoas. O consumo é, em média, de 10 km/l, por isso o gasto foi em torno de U$ 30 por trecho, ou seja, U$ 60 ida e volta.

Pri Mesiano no estacionamento do aeroporto de MIA Pri Mesiano

Dicas Valiosas para sua Viagem

Pagamento de Pedágios : A Florida’s Turnpike utiliza sistemas de pedágio eletrônico. Recomenda-se o uso do SunPass para facilitar o pagamento e obter descontos. Caso esteja em um carro alugado, verifique com a locadora sobre as opções disponíveis para pagamento de pedágios. Vale frisar que cada locadora tem uma regra e algumas delas cobram uma porcentagem de até 20% em cima do valor do pedágio.

: A Florida’s Turnpike utiliza sistemas de pedágio eletrônico. Recomenda-se o uso do para facilitar o pagamento e obter descontos. Caso esteja em um carro alugado, verifique com a locadora sobre as opções disponíveis para pagamento de pedágios. Vale frisar que cada locadora tem uma regra e algumas delas cobram uma porcentagem de até 20% em cima do valor do pedágio. Planejamento Financeiro : Considere os custos de pedágio ao planejar seu orçamento de viagem. Se for viajar para outros locais, utilize a Calculadora de Pedágios da Florida’s Turnpike para estimar os valores com precisão.

: Considere os custos de pedágio ao planejar seu orçamento de viagem. Se for viajar para outros locais, utilize a Calculadora de Pedágios da Florida’s Turnpike para estimar os valores com precisão. Abastecimento e Paradas: A Turnpike oferece áreas de serviço com postos de gasolina e lanchonetes. Planeje paradas estratégicas para descanso e abastecimento, caso necessite.

Conclusão

Viajar de carro de Miami a Orlando é uma experiência enriquecedora, permitindo explorar a Flórida no seu próprio ritmo. Com planejamento adequado e atenção aos custos de pedágio, sua jornada será tão agradável quanto o destino final.

Se você quer mais dicas para viajar mais e melhor, não deixe de me seguir no Instagram @PriMesianoPorAi.

