R$ 35 na água nos parques de Orlando? 💧 Descubra como beber de graça!

√Āgua gratuita nos parques de Orlando Priscila Mesiano

Se voc√™ est√° com viagem marcada para Orlando, prepare-se para uma revela√ß√£o digna de plot twist de filme da Marvel: uma garrafinha de √°gua nos parques custa cerca de US$ 6 (sim, mais de R$ 35 na cota√ß√£o atual!). E olha que nem vem com glitter, nem efeito especial‚Ķ √© s√≥ √°gua mesmo! ūüėÖ

Mas calma que nem tudo est√° perdido! Existem formas oficiais e 100% gratuitas de se manter hidratado ao longo do dia ‚ÄĒ e eu testei todas!

ūü•§ Como beber √°gua de gra√ßa nos parques?

Pe√ßa nos balc√Ķes de restaurantes: Todos os parques de Orlando oferecem √°gua pot√°vel gratuita nos balc√Ķes de quick service. Basta pedir por ‚ÄúCould you give me a glass of water, please?‚ÄĚ e eles te entregam um copinho com √°gua filtrada (e na maioria das vezes, com gelo!). ‚ú® Dica b√īnus: leve sua pr√≥pria garrafa reutiliz√°vel pra reabastecer o dia todo. Use os bebedouros: Espalhados pelos parques, os famosos ‚Äúwater fountains‚ÄĚ s√£o √≥timos pra matar a sede sem pagar nada. Est√£o sempre funcionando (embora nem todos tenham √°gua gelada e gosto bom) e ajudam a economizar f√°cil uns US$ 20 por dia por pessoa. Traga sua pr√≥pria garrafinha: Sim, √© permitido entrar com garrafas pl√°sticas ou t√©rmicas nos parques. Aproveite e j√° chegue abastecido(a)! S√≥ evite garrafas de vidro ‚ÄĒ essas s√£o proibidas por seguran√ßa.

ūüíł Vale a pena pagar pela √°gua?

Se voc√™ √© do time que s√≥ toma um ou dois copos por dia e quer praticidade, ok. Mas se vai passar o dia todo no parque, com calor e muita caminhada, pagar por garrafinhas pode fazer um belo rombo no or√ßamento ‚ÄĒ especialmente em fam√≠lia.

ūüí° Minha dica de ouro: economize com a √°gua e invista esse dinheiro num sorvete da Disney ou num churros do Harry Potter. Muito mais saboroso, n√©?

Gostou das dicas? Então, aproveita e já me segue no instagram @PriMesianoPorAí para mais dicas para viajar mais e melhor. Manda para aquele amigo que está doido para viajar para a Disney também, combinado?

