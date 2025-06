Rio Azuis: conheça o menor rio da América do Sul com a cor mais hipnotizante do Brasil Aurora do Tocantins: um paraíso escondido no Brasil! Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 20/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/06/2025 - 02h00 ) twitter

Mergulho de Pri Mesiano no Rio Azuis (TO) Pri Mesiano

Você já ouviu falar do Rio Azuis, no Tocantins? Se ainda não, prepare-se para se apaixonar à primeira vista! Esse cantinho mágico da região das Serras Gerais é conhecido por ter a água mais azul do Brasil – sim, azul de verdade, quase transparente! E não para por aí: ele também é considerado o menor rio do Brasil, da América do Sul e o 3° menor do mundo, com apenas 147 metros de extensão. Um verdadeiro achado para quem ama natureza, tranquilidade e paisagens de tirar o fôlego.

Rio Azuis (Aurora do Tocantins-TO) Pri Mesiano

A sensação ao chegar é quase de entrar num mundo paralelo: a água brota de um olho-d’água cristalino, contornado por pedras e vegetação nativa, formando um cenário digno de filme. E o melhor: você pode entrar e nadar nesse paraíso! A temperatura da água é uma delícia e quase não vi insetos por aqui. E o tom azul intenso muda conforme a luz do sol, criando um espetáculo natural que deixa qualquer filtro do Instagram no chinelo.

Aurora do Tocantins, onde fica o Rio Azuis, é um daqueles destinos que ainda estão fora do radar da maioria, mas com potencial para virar tendência nos próximos anos! Parte do encantador circuito das Serras Gerais, essa cidade guarda verdadeiros tesouros naturais, com rios e cachoeiras de águas cristalinas, azuladas e com uma visibilidade de tirar o fôlego. Localizada a cerca de 470 km de Brasília, o acesso é fácil, com estradas asfaltadas e em ótimo estado. E para quem tem dificuldade para fazer caminhada, aqui vem a melhor parte: a maioria das atrações não exige trilha.

Pri Mesiano no Rio Azuis (Aurora do Tocantins - TO) Pri Mesiano

✅ Informações úteis para planejar a visita:

🎟 Valor da entrada: R$ 20 por pessoa (valores podem ser atualizados em feriados ou alta temporada)

R$ 20 por pessoa (valores podem ser atualizados em feriados ou alta temporada) 🚗 Estacionamento: R$30 em área aberta e de fácil acesso

R$30 em área aberta e de fácil acesso 📅 Quando ir: De maio a setembro é a melhor época (estação seca), com águas ainda mais cristalinas

De maio a setembro é a melhor época (estação seca), com águas ainda mais cristalinas 🎒 O que levar: Roupa de banho, toalha, chinelo, protetor solar, repelente, garrafinha de água e uma câmera ou celular com bastante memória – você vai querer tirar muitas fotos!

Roupa de banho, toalha, chinelo, protetor solar, repelente, garrafinha de água e uma câmera ou celular com bastante memória – você vai querer tirar muitas fotos! 🕐 Horário de funcionamento: Todos os dias, das 8h às 17h

Todos os dias, das 8h às 17h 👨‍👩‍👧‍👦 Precisa de guia?: Não

Não 🏕 Infraestrutura: O local tem infraestrutura completa com pousada, área de camping, banheiros, restaurantes, lanchonetes, banheiros, área sombreada.

O local tem infraestrutura completa com pousada, área de camping, banheiros, restaurantes, lanchonetes, banheiros, área sombreada. 🥾 Trilha: Bem curtinha e tranquila, com fácil acesso para todas as idades – são cerca de 200 metros do estacionamento até o rio.

Bem curtinha e tranquila, com fácil acesso para todas as idades – são cerca de 200 metros do estacionamento até o rio. 🛣 Acesso: A partir do centro de Aurora do Tocantins, são cerca de 5 km de estrada asfaltada.

🚗 Como chegar a Aurora do Tocantins

Tudo depende de onde você mora. Mas se não for perto de Palmas, sugiro que vá de Brasília e explico o porquê. Primeiro porque Aurora do Tocantins fica mais próximo da capital do Brasil do que da capital de Tocantins. De Brasília são cerca de 470 Km e de Palmas a distância é de 480 Km. Mas Brasília é um dos principais hubs do Brasil e tem muito promoção de passagens aéreas pra lá.

‌



Além disso, a Chapada dos Veadeiros fica exatamente no caminho para quem sai de Brasília. Saindo de Alto Paraíso, são apenas 3h30 até Aurora. Ou seja, você pode montar seu roteiro de várias formas: focar só em Aurora, explorar toda a região das Serras Gerais ou ainda combinar Aurora com a Chapada dos Veadeiros em uma viagem única e completa.

Eu fiz isso: fiquei 03 dias em Aurora do Tocantins e 02 dias em Cavalcante para visitar uma das cachoeiras mais lindas do Brasil, a Santa Bárbara, e o complexo do Canjica e Águas Lindas, que, além de maravilhoso, tem uma cachoeira de borda infinita. Pense numa vista de tirar o fôlego! Eu fiquei boqueaberta com o vale que tem por lá. Só indo para entender! Inclusive, não deixe de me acompanhar nas redes sociais @primesianoporai porque vou postar tudo por lá dessa viagem incrível cheia de conexão com a natureza.

‌



Dica bônus da Pri: Combine a visita ao Rio Azuis com outras atrações próximas como a Praia do Pequizeiro ou a Praia do Puçá para um dia inteiro de contato com a natureza, águas cristalinas e cenários surpreendentes. (Pri Mesiano)

E não se esqueça de seguir o perfil @primesianoporai no Instagram para ver vídeos incríveis dessa experiência e muito mais! 🌊📸

