💧 Santa Bárbara: Um verdadeiro tesouro com água azul-caribe no Brasil

Pri Mesiano na cachoeira Santa B√°rbara (Cavalcante -GO) Lucas Mesiano

Tem lugares que a gente precisa ver pra acreditar. A Cachoeira Santa B√°rbara, em Cavalcante (GO), √© um deles. Pouco conhecida por quem est√° fora da rota da Chapada dos Veadeiros, essa queda d‚Äô√°gua de 30 metros com piscina azul-turquesa cristalina parece coisa de filme ‚ÄĒ mas est√° bem aqui, no Brasil.

Quando mergulhei ali pela primeira vez, não acreditei na cor e na temperatura da água - acredite, além de tudo a água tem uma temperatura super agradável. A água era tão límpida, tão azul, tão perfeita, que por um momento achei que estava sonhando. Mas não: eu estava mergulhada em um dos lugares mais lindos que já conheci na vida.

Pri Mesiano na cachoeira Santa B√°rbara (Cavalcante -GO) Lucas Mesiano

Sim, ela √© considerada uma das cachoeiras mais bonitas do pa√≠s ‚ÄĒ e voc√™ vai entender por qu√™ assim que colocar os p√©s nesse peda√ßo de para√≠so do Cerrado. Poucos lugares me deixaram t√£o sem palavras quanto a Cachoeira Santa B√°rbara, na Chapada dos Veadeiros, bem pertinho da divisa com o TO.

ūüďć Onde fica a Cachoeira Santa B√°rbara?

‚ÄĆ



Ela está localizada na comunidade quilombola Kalunga, em Cavalcante (GO), uma das portas de entrada para a região norte da Chapada dos Veadeiros. O acesso é limitado, e isso ajuda a preservar a magia do lugar. Para chegar até lá, você precisa pegar 27 km de estrada de terra partindo de Cavalcante, uma das principais bases de turismo da Chapada dos Veadeiros.

ūüŹěÔłŹ O que torna a Santa B√°rbara t√£o especial?

A cor da √°gua √© o primeiro choque: um azul caribenho, completamente inesperado para o cerrado brasileiro. Mas n√£o √© s√≥ beleza. √Č energia. √Č como se a natureza ali vibrasse em outra frequ√™ncia.

‚ÄĆ



Pri Mesiano na cachoeira Santa B√°rbarazinha (Cavalcante -GO) Lucas Mesiano

Ela tem cerca de 30 metros de queda d’água e uma piscina natural perfeita para banho, com águas frescas, límpidas e calmas.

ūüďł E sim, √© absurdamente fotog√™nica ‚ÄĒ talvez a mais ‚ÄúInstagram√°vel‚ÄĚ de todas as cachoeiras do Brasil.

‚ÄĆ



ūüöó Como chegar?

Voc√™ precisa primeiro chegar a Cavalcante (GO) cerca de 3h30 de Bras√≠lia e 310 Km de estrada em boas condi√ß√Ķes. De l√°, ir at√© a Comunidade Kalunga Engenho II, onde os guias locais organizam os passeios. √Č tranquilo ir de carro comum. Claro que um carro mais alto √© mais confort√°vel, mas d√° pra ir at√© de carro econ√īmico. O trajeto at√© a cachoeira √© feito com pau-de-arara + uma trilha leve de aproximadamente 1,5 km.

ūüö© Importante:

O acesso s√≥ √© permitido com guia local credenciado da comunidade quilombola. Eles limitam o n√ļmero de pessoas por hor√°rio para preservar o local ‚ÄĒ o que √© maravilhoso!

‚Źį Melhor hor√°rio para visitar

Chegue cedo! O melhor horário é entre 10h e 13h, quando o sol bate direto na água e realça o azul turquesa inacreditável.

Evite dias nublados, pois a cor da √°gua muda bastante sem sol.

ūüíĶ Quanto custa?

Ingresso para entrada + guia: cerca de R$ 55/pessoa + R$ 200 por grupo de até 6 pessoas (obrigatório).

ūüö©Informa√ß√Ķes √ļteis

Transporte local em pau-de-arara (ida e volta): R$ 20/pessoa

Entrada: R$ 55

Trilha: Leve: 1,5 km (ida) e 1,5 km (volta)

Limite Di√°rio de Visitantes: 300

Quantidade de Visitantes por Hora: 50

Tempo de Permanência: 1h

Necess√°rio guia: Sim - Tem que ser guia Kalunga (Valor: R$ 200)

Melhor horário: Até 13h (após isso, perde sol)

Dica de ouro: Leve repelente e v√° com roupas de banho sob a roupa

ūüß≠ O que levar?

Roupas leves e confort√°veis

Tênis ou papete com boa aderência

Protetor solar e repelente

√Āgua, lanchinho e saco para seu lixo

Celular carregado e capinha à prova d’água (você vai querer registrar tudo!)

(voc√™ vai querer registrar tudo!) Um olhar aberto para se emocionar ūüíô

ūüĆŅ Um mergulho que cura a alma

Na Santa B√°rbara, o tempo parece parar.

Você mergulha, flutua, olha pra aquele azul mágico e sente que está dentro de uma bênção da natureza.

√Č daqueles lugares que voc√™ sai diferente de quando entrou.

Mais leve. Mais conectada. Mais viva.

ūüďĆ Dica b√īnus: combine com outras cachoeiras

D√° pra visitar no mesmo dia:

Cachoeira Capivara

Cachoeira Candaru

Mirante do Engenho II

Fale com o guia sobre fazer o passeio completo. O combo vale super a pena e você já vai ter pagado a diária do guia, então, vale demais!

Se existe um lugar que prova que o Brasil guarda verdadeiros tesouros escondidos, é a Cachoeira Santa Bárbara.

Ela n√£o √© s√≥ uma das mais lindas ‚ÄĒ √© uma das mais intensas, emocionantes e memor√°veis.

ūüĆŅ Leia mais mat√©rias como essa no blog Pri Mesiano Por A√≠, aqui no R7.com/priporai ūüď≤ E me segue no Instagram @primesianoporai pra ver o v√≠deo dessa experi√™ncia inesquec√≠vel!

