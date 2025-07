Tudo sobre o Islands of Adventure: guia completo para o mundo da aventura e fantasia No Islands of Adventure, cada ilha é um portal para a aventura, onde a magia e a emoção se encontram Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 21/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Erguendo-se imponente, o tridente marca o início de uma jornada épica no Islands of Adventure! Que aventuras nos aguardam? Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Prepare-se para embarcar em ilhas de aventura, onde mitos e lendas ganham vida, super-heróis saltam das páginas dos quadrinhos e mundos mágicos te esperam. O Universal’s Islands of Adventure, em Orlando, é um parque temático que te leva a explorar terras extraordinárias repletas de atrações emocionantes e experiências imersivas.

Para te ajudar a planejar sua visita a este universo de fantasia, preparei um guia completo com tudo o que você precisa saber. Valor do ingresso, horário de funcionamento do parque, as melhores atrações, a melhor época do ano para viajar, dicas para fugir das grandes filas, como comprar ingressos mais baratos, as melhores atrações. Tá tudo aqui!

A seguir, confira um trailer do que você vai encontrar por lá!

Principais atrações

O Islands of Adventure é conhecido por suas atrações épicas e imersivas. Como todos os parques da Disney, lá você vai encontrar opções para todos os gostos.

‌



Para os corajosos e fãs de adrenalina

Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure: Uma das montanhas-russas mais populares e tecnologicamente avançadas, levando você por uma floresta proibida cheia de criaturas mágicas. Mistura alta velocidade com storytelling impressionante. Com certeza está no meu top 1 junto com a VelociCoaster.

Uma das montanhas-russas mais populares e tecnologicamente avançadas, levando você por uma floresta proibida cheia de criaturas mágicas. Mistura alta velocidade com storytelling impressionante. Com certeza está no meu top 1 junto com a VelociCoaster. Jurassic World VelociCoaster: É a montanha-russa mais alta e rápida da Flórida! Uma experiência de tirar o fôlego que simula uma perseguição de velociraptores.

É a montanha-russa mais alta e rápida da Flórida! Uma experiência de tirar o fôlego que simula uma perseguição de velociraptores. The Incredible Hulk Coaster: Uma montanha-russa de lançamento que te acelera de 0 a 64 km/h em 2 segundos, com sete inversões e uma força G intensa.

Uma montanha-russa de lançamento que te acelera de 0 a 64 km/h em 2 segundos, com sete inversões e uma força G intensa. Harry Potter and the Forbidden Journey: Uma atração simulador imersiva que te faz voar com Harry Potter dentro do Castelo de Hogwarts. Mistura projeções e cenários físicos de forma genial.

Uma atração simulador imersiva que te faz voar com Harry Potter dentro do Castelo de Hogwarts. Mistura projeções e cenários físicos de forma genial. Doctor Doom’s Fearfall: Uma torre de queda livre que te lança para o alto e te derruba em alta velocidade.

Olha a adrenalina! O Incrível Hulk ruge nos trilhos, enquanto a gente se prepara para a próxima aventura no Islands of Adventure. Quem topa essa emoção? Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Para a diversão em família e os pequenos exploradores

Pteranodon Flyers (para crianças pequenas e seus acompanhantes): Um suave passeio aéreo que oferece vistas panorâmicas de Jurassic Park, mas com uma restrição de altura que exige que crianças menores de 1,22m estejam acompanhadas por alguém com mais de 1,22m.

Um suave passeio aéreo que oferece vistas panorâmicas de Jurassic Park, mas com uma restrição de altura que exige que crianças menores de 1,22m estejam acompanhadas por alguém com mais de 1,22m. The Cat in the Hat: Um passeio divertido e colorido que te leva pelo mundo do Dr. Seuss, com cenas clássicas do livro.

Um passeio divertido e colorido que te leva pelo mundo do Dr. Seuss, com cenas clássicas do livro. High in the Sky Seuss Trolley Train Ride!: Um tranquilo passeio de trem elevado que oferece vistas únicas de Seuss Landing.

Um tranquilo passeio de trem elevado que oferece vistas únicas de Seuss Landing. Storm Force Accelatron: Uma atração de giros no estilo “xícara”, com um tema de super-heróis, ideal para crianças que gostam de um pouco de movimento.

Uma atração de giros no estilo “xícara”, com um tema de super-heróis, ideal para crianças que gostam de um pouco de movimento. Caro-Seuss-el: Um carrossel temático com criaturas do universo de Dr. Seuss, perfeito para os mais novos.

Embarcando no mundo mágico e colorido de Seuss Landing! Cada cantinho aqui parece ter saído diretamente dos livros do Dr. Seuss. Qual sua criatura favorita? Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Horário de funcionamento

O horário de funcionamento do Islands of Adventure, assim como os do Universal Studios Florida, é dinâmico. Para o público geral, o parque abre às 9h e fecha às 20h. Em períodos de alta demanda, como feriados e férias, o horário pode ser estendido.

Hóspedes dos hotéis da Universal Orlando Resort possuem o Early Park Admission, ou Entrada Antecipada ao Parque. O benefício permite aos usuários o acesso antecipado aos parques temáticos antes do horário de abertura oficial ao público.

‌



Dica da Pri: A melhor forma de se manter atualizado é sempre consultar o calendário oficial no site da Universal Orlando Resort para ter os horários exatos no dia da sua visita. Para consultar, basta clicar aqui.

O Homem-Aranha me chamando para uma aventura incrível! A Ilha dos Super-Heróis no Islands of Adventure é pura ação em cada esquina. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Melhor época para visitar

Como eu tenho falado aqui no blog, assim como em qualquer outro parque temático de Orlando, escolher a época certa pode impactar diretamente sua experiência no Islands of Adventure.

‌



Opte pela baixa temporada, época em que você evita multidões e o calor. Sugiro o mês de janeiro (após o Ano Novo), Fevereiro (exceto feriado de President’s Day), final de agosto e setembro (após o retorno às aulas) e a primeira quinzena de dezembro.

Nesses períodos, você encontrará filas menores e temperaturas mais amenas. Os meses de maio, começo de junho e outubro, o clima é mais agradável e as filas estão em nível de média temporada.

Evite ao máximo a alta temporada, principalmente, no mês de julho e na primeira quinzena de Agosto, que é o período de férias de verão americanas. Evite também as semanas de Spring Break (Março/Abril), Natal e Ano Novo. Longas filas e calor intenso!

Para onde a aventura nos levará agora no Islands of Adventure? Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Quanto custa o ingresso para o Islands of Adventure?

Os ingressos para o Islands of Adventure têm preços dinâmicos que variam conforme a data da visita e o tipo de ingresso. Importante verificar no site da Universal Studios ou de agências de turismo brasileiras de confiança para consultar os preços.

É possível comprar ingressos do tipo:

Básico: Permite a entrada no Islands of Adventure por apenas um dia. Os preços podem variar entre, aproximadamente , US$ 153 e US$ 203 (sem impostos) para adultos, dependendo da data.

Permite a entrada no Islands of Adventure por apenas um dia. Os preços podem variar entre, , (sem impostos) para adultos, dependendo da data. Park-to-Park (1 Day): Essencial se você quiser visitar, além do Islands Adventure, o Universal Studios no mesmo dia e, principalmente, se quiser pegar o Hogwarts Express (que conecta os dois parques). O preço é mais elevado. Com ele, você pode visitar ambos os parques por um período um, dois ou três dias. O valor varia entre U$ 224 e US$ 304/dia .

Essencial se você quiser visitar, além do Islands Adventure, o Universal Studios no mesmo dia e, principalmente, se quiser pegar o (que conecta os dois parques). O preço é mais elevado. Com ele, você pode visitar ambos os parques por um período um, dois ou três dias. O valor varia entre . Multi-Day Tickets: Se você planeja visitar o complexo por mais de um dia, estes ingressos geralmente oferecem um custo-benefício melhor, já que o valor por dia fica mais barato. Com ele, você pode visitar todos os parques, todos os dias, por um período de 14 dias. Consulte aqui.

Dica da Pri: Comprar os ingressos online e com antecedência geralmente garante os melhores preços e evita filas nas bilheterias do parque. Considere também comprar em agências de turismo brasileiras, onde você pode economizar com IOF e ainda parcelar sem juros.

Entre lojas e heróis, a energia dos quadrinhos salta da tela no Islands of Adventure! Prontos para a próxima missão? Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Como comprar ingresso mais barato?

Compre online e com antecedência: A forma mais eficaz de conseguir preços melhores, diretamente no site da Universal Orlando Resort ou através de revendedores e agências de viagem autorizadas.

A forma mais eficaz de conseguir preços melhores, diretamente no site da Universal Orlando Resort ou através de revendedores e agências de viagem autorizadas. Opte por ingressos multi-dias: O custo por dia diminui consideravelmente ao comprar ingressos para vários dias de parque.

O custo por dia diminui consideravelmente ao comprar ingressos para vários dias de parque. Fique atento a pacotes: Alguns pacotes de viagem que incluem hotel e ingressos podem oferecer um bom custo-benefício.

Alguns pacotes de viagem que incluem hotel e ingressos podem oferecer um bom custo-benefício. Evite a alta temporada: Os preços dos ingressos são mais caros nos períodos de maior movimento e feriados.

Dica da Pri: 🎟️ Como garantir ingressos mais baratos para os parques

Se você quer economizar de verdade, a dica é clara: compre seus ingressos em agências brasileiras. Além de contar com atendimento em português e suporte especializado, você evita o pagamento do IOF do cartão de crédito e ainda escapa dos impostos adicionais cobrados nos Estados Unidos.

Outro superbenefício é a forma de pagamento: muitas agências no Brasil permitem parcelar em até 10 vezes sem juros ou oferecem descontos incríveis para quem paga via Pix. Já nos sites oficiais dos parques, o pagamento é à vista e em dólar, sem essas facilidades.

E tem mais: várias agências brasileiras oferecem combos promocionais, brindes, acesso facilitado às reservas dos parques e até assessoria personalizada para montar o seu roteiro ideal. Em caso de qualquer imprevisto, é muito mais prático e tranquilo lidar com uma equipe que fala sua língua e entende sua realidade.

🎢 Eu mesma comprei os meus ingressos com a Magic Travel e a experiência foi excelente! O atendimento em português fez toda a diferença — eles foram superatenciosos, me explicaram como funcionam as reservas dos parques, tiraram dúvidas sobre os planos de alimentação e me ajudaram a escolher os melhores dias para cada visita. O processo foi rápido, seguro e sem complicações.

Quer falar direto com o atendimento da Magic Travel? Clique aqui.

Mapa

O mapa do Islands of Adventure é seu guia essencial para navegar pelas ilhas temáticas do parque. Você pode pegar mapas físicos na entrada ou usar o mapa digital interativo no Universal Orlando Resort App. Clique aqui para celulares android ou aqui para celulares iOS.

O aplicativo é uma ferramenta indispensável, mostrando tempos de fila em tempo real, horários de shows, a localização de restaurantes, lojas e banheiros. Familiarizar-se com ele antes da sua visita é altamente recomendado.

Dá para agendar visita a atrações?

No Islands of Adventure, assim como no Universal Studios, não há um sistema de agendamento de filas. O sistema para cortar filas é o Universal Express Pass, que é um serviço pago.

No entanto, o aplicativo Universal Orlando Resort App pode, ocasionalmente, oferecer filas virtuais para atrações específicas em dias de alta lotação, ou para shows. Fique atento às indicações no aplicativo durante sua visita.

Em Hogsmeade, a magia de Harry Potter ganha vida a cada passo, com o Castelo de Hogwarts ao fundo chamando para uma aventura inesquecível! Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Onde comer no Islands of Adventure?

O Islands of Adventure oferece uma variedade de opções gastronômicas que complementam as ilhas temáticas do parque.

Three Broomsticks (Hogsmeade - The Wizarding World of Harry Potter): Um pub rústico que serve pratos britânicos clássicos, como Fish and Chips , e, claro, a famosa Butterbeer . O cardápio conta com opções para o café da manhã, almoço e janta.

Um pub rústico que serve pratos britânicos clássicos, como , e, claro, a famosa . O cardápio conta com opções para o café da manhã, almoço e janta. Mythos Restaurant (The Lost Continent): Considerado um dos melhores restaurantes de parque temático do mundo, oferece um menu diversificado em um ambiente com cavernas e cachoeiras.

Considerado um dos melhores restaurantes de parque temático do mundo, oferece um menu diversificado em um ambiente com cavernas e cachoeiras. Thunder Falls Terrace (Jurassic Park): Serve pratos com frango assado e costelas em um ambiente ao ar livre com vista para a atração Jurassic Park River Adventure. O lugar oferece opções para almoço e jantar.

Serve pratos com frango assado e costelas em um ambiente ao ar livre com vista para a atração Jurassic Park River Adventure. O lugar oferece opções para almoço e jantar. Green Eggs and Ham Cafe (Seuss Landing): Um quiosque divertido que serve o famoso “ovo verde com presunto” do Dr. Seuss (em formato de sanduíche ou tater tots). Também tem opções para almoço e jantar.

(Pri Mesiano)

Copo Refil (Coca-Cola Freestyle Cup)

Assim como no Universal Studios Florida, o Islands of Adventure oferece o Coca-Cola Freestyle Souvenir Cup. Ao comprar este copo, você pode reabastecê-lo ilimitadamente nas máquinas Coca-Cola Freestyle espalhadas pelo parque ao longo do dia, após um pequeno intervalo de tempo entre os refis.

São mais de 100 tipos de bebidas disponíveis. O valor é de US $18.99 + taxas. No dia da compra, o refil é ilimitado. Pode usar o mesmo copo refil tanto no Universal Studios como no Islands of Adventure, Epic e também no parque aquático Volcano Bay. Para recarregar, o custo é de U$ 11,99 + taxas.

Copo Refil Universal Studios Priscila Mesiano

Peça com jeitinhp: "Could tou give me a glass of water, please?" e pronto. Sede resolvida sem custo. Crédito: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Locker (Armários)

O Islands of Adventure possui armários (lockers) disponíveis para guardar seus pertences, especialmente em atrações mais radicais que não permitem itens soltos, como celulares, óculos, chaves, mochilas, etc.

Gratuitos (para atrações): Nas atrações mais intensas, como The Incredible Hulk Coaster, Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure e Jurassic World VelociCoaster, armários pequenos são gratuitos apenas pelo tempo de duração da fila e da atração. Se você demorar mais para retirar seus pertences, será cobrada uma taxa.

Nas atrações mais intensas, como The Incredible Hulk Coaster, Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure e Jurassic World VelociCoaster, armários pequenos são gratuitos apenas pelo tempo de duração da fila e da atração. Se você demorar mais para retirar seus pertences, será cobrada uma taxa. Pagos: Armários maiores e para o dia inteiro estão disponíveis perto da entrada do parque e em outras áreas, mediante pagamento. Os valores podem variar de US$ 10 a US$ 15 por dia, dependendo do tamanho.

Estacionamento

Se você tiver alugado um carro em Orlando e for se deslocar até o parque com o veículo, você precisará usar o estacionamento do Universal’s Islands of Adventure, que é o mesmo do Universal Studios Florida e do Universal CityWalk.

O valor do estacionamento padrão (General Parking) custa US$ 32 por carro por dia (valor em 2025, sujeito a alterações). Há opções de estacionamento preferencial (Preferred Parking) por um valor mais alto.

O complexo de estacionamento é gigantesco. É fundamental que você tire uma foto do nome da sua seção (ex: “King Kong”, “Jurassic Park”) e do número do seu corredor antes de se afastar do carro. O aplicativo Universal Orlando Resort App possui também uma função “Car Finder” que pode te ajudar a marcar a localização do seu veículo.

Como evitar filas no Islands of Adventure?

Para maximizar seu tempo e aproveitar mais atrações no dia da visita, siga estas dicas para evitar filas:

Escolha a melhor época para visitar: Conforme já orientei aqui no blog, os períodos de baixa temporada têm filas significativamente menores. Portanto, opte por um período em que os parques estão mais tranquilos.

Conforme já orientei aqui no blog, os períodos de baixa temporada têm filas significativamente menores. Portanto, opte por um período em que os parques estão mais tranquilos. Chegue cedo (Rope Drop): Esteja na entrada do parque pelo menos 30-45 minutos antes da abertura oficial para ser um dos primeiros a entrar.

Esteja na entrada do parque pelo menos 30-45 minutos antes da abertura oficial para ser um dos primeiros a entrar. Use o Universal Express Pass: Se o orçamento permitir, é a forma mais eficaz de cortar filas nas atrações incluídas.

Se o orçamento permitir, é a forma mais eficaz de cortar filas nas atrações incluídas. Vá direto para as atrações mais populares: Muitas pessoas param nas primeiras atrações que veem. Se você se dirigir às atrações mais cobiçadas (como Hagrid’s ou VelociCoaster) logo cedo, pode pegar filas menores.

Muitas pessoas param nas primeiras atrações que veem. Se você se dirigir às atrações mais cobiçadas (como Hagrid’s ou VelociCoaster) logo cedo, pode pegar filas menores. Use o aplicativo: Monitore os tempos de espera em tempo real no Universal Orlando Resort App e adapte seu roteiro.

Monitore os tempos de espera em tempo real no Universal Orlando Resort App e adapte seu roteiro. Single Rider Line: Muitas atrações oferecem a fila de “single rider” para quem não se importa em ir separado do seu grupo. Essa fila costuma ser muito mais rápida.

Muitas atrações oferecem a fila de “single rider” para quem não se importa em ir separado do seu grupo. Essa fila costuma ser muito mais rápida. Evite os horários de pico: As filas geralmente são maiores no meio do dia (11h às 16h). Por isso, se conseguir almoçar mais cedo ou mais tarde, vale a pena focar nesse intervalo, quando normalmente as pessoas param para se alimentar entre os turnos do dia.

As filas geralmente são maiores no meio do dia (11h às 16h). Por isso, se conseguir almoçar mais cedo ou mais tarde, vale a pena focar nesse intervalo, quando normalmente as pessoas param para se alimentar entre os turnos do dia. Visite em dias de semana: Terça, quarta e quinta-feira tendem a ser menos movimentados do que fins de semana e segundas/sextas.

Fura-fila (Universal Express Pass)

O Universal Express Pass é o serviço de “fura-fila” pago da Universal, que permite que você acesse uma fila separada e mais rápida para a maioria das atrações. A desvantagem é que o valor é um pouco caro e você desembolsará alguns dólares, além do ingresso ao parque.

Tipos de Express Pass:

Universal Express Pass: Permite um acesso prioritário por atração por dia.

Permite um acesso prioritário por atração por dia.

Universal Express Unlimited Pass: Permite acessos ilimitados por atração por dia.

Permite acessos ilimitados por atração por dia. Preço: O valor é altamente variável e dinâmico, dependendo da demanda do dia. Pode custar de US$ 80 a mais de US$ 250 por pessoa, por dia , além do ingresso normal do parque.

O valor é altamente variável e dinâmico, dependendo da demanda do dia. Pode custar de , além do ingresso normal do parque. Onde comprar: Pode ser adquirido online no site da Universal, nas bilheterias dos parques ou em alguns hotéis da Universal (Hard Rock Hotel, Portofino Bay Hotel e Royal Pacific Resort) onde ele já está incluído na estadia. Agências brasileiras também comercializam esse benefício.

Caminhar por este lugar mágico com o parque mais tranquilo é um privilégio! Cada detalhe da Islands of Adventure fica ainda mais especial. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Atrações que serão desativadas?

A Universal está constantemente inovando e, por vezes, isso significa que algumas atrações mais antigas podem ser fechadas para dar lugar a novas e emocionantes experiências. É fundamental acompanhar os canais oficiais da Universal Orlando Resort para obter as informações mais recentes, pois os planos podem mudar.

Até o momento, não há anúncios de desativações iminentes de atrações principais no Islands of Adventure para dar lugar a algo totalmente novo, como ocorreu com o Shrek 4-D no Universal Studios.

No entanto, é importante considerar que:

Todas as atrações passam por períodos de manutenção programada. Verifique o site oficial da Universal para o calendário de manutenção e fechamentos temporários.

Às vezes, atrações menores ou experiências específicas podem ser removidas sem grandes anúncios.

Com a abertura do Epic Universe (o novo parque da Universal) em 2025, o foco de grandes investimentos e novidades se volta para lá. No entanto, isso não significa que não haverá mudanças nos parques existentes.

Para ter certeza do que estará funcionando durante a sua visita e para se informar sobre quaisquer futuras desativações, o ideal é sempre checar o site oficial do Universal Orlando Resort na seção de notícias ou calendário de funcionamento, próximo à data da sua viagem.

Espero que com este guia detalhado, você esteja pronto para planejar uma aventura épica no Universal’s Islands of Adventure e explorar mundos de pura fantasia e emoção!

E para viajar mais e melhor com dicas incríveis, já me segue no insta @primesianoporai, combinado? Te vejo por lá.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.