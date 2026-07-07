Com águas cristalinas e vida marinha, praia no litoral de SP atrai famílias e aventureiros Canal Colecionando Destinos, Mary Zoghbi, explora os encantos da Praia da Lagoinha, em Ubatuba, e dá dicas de economia para a viagem

Colecionando Viagens explora as belezas do litoral de Ubatuba (SP) Reprodução/YouTube/Colecionando Viagens

Encontrar a praia perfeita para viajar com a família nem sempre é fácil, mas o canal Colecionando Destinos, comandado por Mary Zoghbi, descobre o lugar ideal.

Localizada no litoral norte de São Paulo, a Praia da Lagoinha, em Ubatuba, conquista os visitantes logo de cara. O local possui quase 2 km de extensão com uma areia firme e escura, excelente para caminhadas e corridas, além de um mar extremamente calmo e ideal para as crianças.

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Durante a estadia, Mariam mostra a casa onde fica hospedada com a família, localizada dentro do Condomínio Salga, uma área residencial arborizada e com segurança 24 horas que fica colada à praia.

A produtora de conteúdo também destaca dicas práticas para quem pretende apenas passar o dia na região: o acesso a pé ao local é gratuito, mas os motoristas precisam ficar atentos às taxas de estacionamento no entorno, que variam entre R$ 20 e R$ 30.

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A infraestrutura na areia atende bem aos turistas com o suporte de ambulantes e quiosques. No vídeo, Mariam detalha o funcionamento do aluguel de guarda-sóis e cadeiras, apontando que, enquanto alguns pontos cobram taxas de até R$ 150 ou exigem consumação mínima, outros liberam o espaço apenas pelo consumo de itens básicos. O roteiro também reserva surpresas para o grupo, como o encontro inesperado com uma raia nas águas rasas da praia.

Aventura e história bem perto no mar

Além do descanso, a Praia da Lagoinha funciona como ponto de partida para quem busca um pouco mais de ação. No canto esquerdo, o encontro da praia com um rio cria o cenário perfeito para observar peixes na maré alta.

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É desse mesmo ponto que começa a famosa Trilha das Sete Praias, um percurso de 10 km (ida e volta) que passa por praias desertas e preservadas, como Bonete, Cedro do Sul e a histórica Praia da Fortaleza.

Para quem prefere evitar a caminhada pela mata, barcos realizam o mesmo passeio saindo direto da Lagoinha. A região também reserva outras opções de lazer a poucos minutos de distância, como assistir ao nascer do sol na vizinha Praia de Maranduba ou fazer uma parada estratégica na tradicional Fazenda da Comadre, ideal para as crianças interagirem com animais.

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O roteiro completo com os preços das refeições, detalhes da hospedagem e imagens exclusivas das águas cristalinas de Ubatuba você confere no vídeo do canal Colecionando Destinos:

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