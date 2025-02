WAM Experience anuncia Jonathas Carvalho como novo Diretor de Hotelaria Com mais de 20 anos no setor hoteleiro, profissional teve passagens marcantes como gerente geral em resorts como os da rede Club Med... Feed TV - Arquivo de Turismo|Do R7 17/02/2025 - 11h27 (Atualizado em 17/02/2025 - 11h27 ) twitter

Jonathas Carvalho (Foto: Reprodução)

A WAM Experience anunciou recentemente Jonathas Carvalho, “Johnny”, como novo Diretor de Hotelaria e Condomínio. Com uma sólida carreira de mais de 20 anos no setor hoteleiro, incluindo passagens marcantes como Gerente Geral em resorts da renomada rede Club Med, Johnny assume o desafio de elevar os padrões de hospitalidade da empresa, que já se destaca no mercado pela excelência de seus empreendimentos.

