A Hora da Venenosa tem audiência acima de 7 pontos e garante o 2º lugar isolado Na faixa completa, o ‘Balanço Geral SP’ alcançou pico de quase 8 pontos Audiências|Do R7 02/07/2025 - 13h14 (Atualizado em 02/07/2025 - 13h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hora da Venenosa garante o segundo lugar

Na tarde desta terça (01), o 'Balanço Geral SP’ e ‘A Hora da Venenosa’ alcançaram altos índices de audiência e se consolidaram na segunda colocação isolada.

Com apresentação de Eleandro Passaia, Fabíola Reipert e Renato Lombardi, o quadro de fofocas, exibido das 15h01 às 15h31, atingiu 7,2 de média, pico de 7,5 e 15,4% de share. Na mesma faixa, o SBT registrou menos da metade da audiência da atração, 3,1 pontos, ficando em terceiro lugar.

No horário completo, das 10h54 às 15h31, o 'Balanço Geral SP’, comandado por Passaia, marcou 7,9 de pico e média de 6,3, quase o dobro do resultado do SBT, que acabou na terceira colocação com 3,3 pontos. A participação foi de 14,9%.

Fotos: Edu Moraes/Divulgação RECORD

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP