‘Acerte ou Caia!’ consolida 2º lugar isolado em SP com 6 pontos de média e quase 9 de pico A edição do game deste domingo (17) teve o jornalista Leo Dias como campeão, e garantiu também a segunda colocação em outras seis praças pelo Brasil Audiências|Do R7 18/08/2025 - 15h03 (Atualizado em 18/08/2025 - 15h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

‘Acerte ou Caia!’ consolida 2º lugar isolado em SP com 6 pontos de média e quase 9 de pico Edu Moraes/RECORD

Muita alegria, diversão e desafios emocionantes em mais um domingo de Acerte ou Caia! na tela da RECORD. E o game apresentado por Tom Cavalcante prova que já virou mania entre os telespectadores. Na edição de ontem, a atração consolidou o segundo lugar isolado em São Paulo e em outras seis praças pelo país, ficando à frente do SBT, canal terceiro colocado.

Exibido das 15h49 às 18h17, o Acerte ou Caia! registrou na capital paulista 6 pontos de média e chegou aos 8,9 pontos de pico, com 11,2% de participação. No mesmo horário, o SBT marcou 5,8 pontos de média com um programa de auditório e um game show.

Em Vitória, o desafio entre os famosos da RECORD alcançou média de 7,3 pontos e 13,6% de share, contra 6,8 pontos da concorrência. Em Recife, o placar foi de 6,2 pontos de média, participação de 12,9%, contra 5,4 pontos do SBT. Já no Distrito Federal, o game apresentado por Tom Cavalcante ficou com 5,6 pontos de média e 11,9% de participação, enquanto o concorrente alcançou 4,5 pontos de média.

Os mineiros também ficaram ligados na atração! Em Belo Horizonte, o Acerte ou Caia! registrou 5,1 pontos de média e share de 9,9%, contra 4,4 pontos do SBT. Na cidade de Campinas, o jogo de perguntas e respostas marcou 4,6 pontos de média, com 9,8% de participação, enquanto a emissora concorrente ficou com 4,1 pontos de média. E em Porto Alegre o placar foi de 4,2 pontos e 8,7 % de share para a RECORD, contra 3,6 pontos do SBT.

‌



Neste domingo, o Acerte ou Caia! teve Leo Dias como campeão. O jornalista começou como líder da competição e derrubou todos os 10 adversários, faturando o prêmio de R$44.250. Feliz com o resultado, Leo confessou que não esperava chegar tão longe. “Fui na sorte e estava muito nervoso, no final achei que ia perder! Eu assisto todo domingo e pratico vendo televisão. É um jogo maravilhoso, e como telespectador também fico nervoso, assim como fiquei aqui. Foi exatamente a sensação que tenho em casa”, disse o jornalista

Leo preferiu não se arriscar no Desafio Final, quando poderia ter dobrado o prêmio acumulado que era de R$88.500 e falou sobre o que motivou sua escolha. “Ah, não aceitei o Desafio Final, porque meu medo maior não era nem de perder o dinheiro, era cair no buraco, mesmo!”, confessou o vencedor.

‌



Além de Leo Dias, o Acerte ou Caia! contou também com a participação da dupla Caju & Castanha; o músico Derico; a atriz Duda Pimenta; o cantor Jerry Smith; a dançarina Rosiane Pinheiro; a cantora Pepita; os influenciadores Yarley e Yanne Antunes, e da veterinária e ex-BBB Vanessa Mesquita.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra na plataforma de streaming da emissora, o RecordPlus.

‌



Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares PNT