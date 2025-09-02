Logo R7.com
‘Balanço Geral Manhã’ abre setembro com média 60% maior que a da terceira colocada

Programa alcançou pico de 4,1 pontos

Audiências|Do R7

O Balanço Geral Manhã abriu setembro, nesta segunda-feira (1º), conquistando o segundo lugar isolado e vantagem de 60% sobre a concorrente.

A faixa local do jornalístico, no ar das 7h30 e 8h30, marcou 3,7 pontos de média, pico de 4,1 e 15,8% de share, enquanto o SBT teve 2,3 pontos de média e ficou em terceiro lugar.

A faixa completa, das 5h às 8h30, garantiu o segundo lugar ao registrar 2,2 pontos, pico de 4,1 e participação de 11,6%.


Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP

