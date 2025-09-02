‘Balanço Geral Manhã’ abre setembro com média 60% maior que a da terceira colocada
Programa alcançou pico de 4,1 pontos
O Balanço Geral Manhã abriu setembro, nesta segunda-feira (1º), conquistando o segundo lugar isolado e vantagem de 60% sobre a concorrente.
A faixa local do jornalístico, no ar das 7h30 e 8h30, marcou 3,7 pontos de média, pico de 4,1 e 15,8% de share, enquanto o SBT teve 2,3 pontos de média e ficou em terceiro lugar.
A faixa completa, das 5h às 8h30, garantiu o segundo lugar ao registrar 2,2 pontos, pico de 4,1 e participação de 11,6%.
Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP
