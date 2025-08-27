‘Balanço Geral SP’ conquista mais que o dobro da média da concorrente
O quadro ‘A Hora da Venenosa’ ampliou a diferença e alcançou quase o triplo
O Balanço Geral SP conquistou o segundo lugar isolado ao marcar mais que o dobro da audiência da terceira colocada, o SBT, nesta terça-feira (26). Já a Hora da Venenosa manteve a posição e ampliou a diferença, conquistando quase o triplo da média do canal concorrente.
O quadro de fofocas, exibido das 15h03 às 15h31 e apresentado por Eleandro Passaia, Renato Lombardi e Fabíola Reipert, consolidou o segundo lugar isolado com média de 6,2 pontos e pico de 6,8, contra 2,1 do SBT. O share atingiu 14,7%.
No horário completo, das 10h55 às 15h31, o Balanço Geral SP registrou 5,4 pontos de média, pico de 7,4 e participação de 14%, contra 2,5 do SBT, que de novo acabou em terceiro.
FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP
