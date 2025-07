‘Balanço Geral SP’ cresce 16%, atinge quase 8 pontos e garante o 2º lugar isolado com folga Programa ganhou público em comparação às quatro últimas terças-feiras Audiências|Do R7 30/07/2025 - 13h32 (Atualizado em 30/07/2025 - 13h32 ) twitter

O 'Balanço Geral SP' é apresentado pelo Eleandro Passaia. @chahestianphoto @edumoraes

Apresentado por Eleandro Passaia, o ‘Balanço Geral SP’ viu a audiência subir nesta terça (29)! O público do programa aumentou e fez a atração alcançar mais que o dobro da audiência do SBT

No ar das 10h54 às 15h30, o jornalístico registrou 5,9 pontos de média, uma alta de 16% em relação à média das últimas quatro terças-feiras, que foi de 5,1 pontos. O share chegou a 16,4% e o pico a 7,7 pontos. No confronto, o SBT teve menos da metade da média do Balanço Geral SP, 2,9 pontos.

O canal concorrente perdeu para o programa da RECORD com todas as atrações que exibiu na faixa:

No confronto com o Alô Você (11h às 13h52), a atração comandada por Passaia teve quase duas vezes mais audiência, 5,6 x 2,9 pontos de média.

Enquanto o SBT exibia Maria do Bairro (13h52 às 14h45), o jornalístico ampliou a diferença da média com placar de 6,9 x 3 pontos.

O Casos de Família (14h45 às 15h43) também perdeu para o Balanço Geral SP e o início de O Rico de Lázaro, por 6 x 2,9 pontos de média.

FOTOS: Edu Moraes/Divulgação RECORD

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP