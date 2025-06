‘Balanço Geral SP’ dispara na audiência e ‘Balanço Geral Rio’ lidera por 45 minutos Na capital fluminense, com cobertura especial ao vivo, o programa bateu recorde de média e share Audiências|Do R7 04/06/2025 - 13h43 (Atualizado em 04/06/2025 - 13h43 ) twitter

‘Balanço Geral SP’ dispara na audiência e ‘Balanço Geral Rio’ lidera por 45 minutos Arte/R7

Na tarde desta terça-feira (3) as edições de São Paulo e do Rio de Janeiro do Balanço Geral, apresentadas por Eleandro Passaia e Tino Junior, respectivamente, dispararam na audiência com destaques como a cobertura especial, ao vivo, da soltura de MC Poze após cinco dias preso. Imagens exclusivas da RECORD mostraram a multidão que se aglomerou para recebê-lo, causando um enorme tumulto que exigiu ação da Polícia Militar para conter a confusão. Na praça fluminense, o jornalístico liderou por quase uma hora, enquanto na capital paulista ficou muito perto do primeiro lugar.

O Balanço Geral SP, no ar das 10h55h às 15h30, marcou 6,9 de média (subiu um ponto em relação à terça anterior, quando alcançou 5,9 pontos), garantindo o segundo lugar isolado. O pico chegou aos 8,8 pontos e nesse momento ficou a apenas um ponto da Globo, que no momento registrava 9,8. O programa registrou distância semelhante em vários momentos da transmissão, aproximando-se da liderança. O share foi de 17,8 pontos. Enquanto isso, o SBT teve menos da metade, 3,4 pontos.

Na faixa do Alô Você (11h às 13h11), o Balanço Geral SP abriu vantagem de quase 3 pontos, com placar de média e share de 6,4 e 17,3% x 3,6 e 9,7%.

O Balanço Geral RJ, que dedicou grande espaço ao caso de MC Poze, liderou por 45 minutos e bateu recorde do ano de média, 11,3 pontos, e participação, 24,3%, em sua faixa, das 11h30 às 15h30. Atingiu ainda pico de 15,8 pontos e no horário total, consolidou o segundo lugar isolado. O SBT anotou 2 pontos no confronto.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP e GRJ

