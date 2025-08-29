‘Balanço Geral SP’ mantém invencibilidade e o segundo lugar isolado
Programa atingiu a maior audiência, pico de 6,6 pontos, no confronto com o jornalístico da quarta colocada
Apresentado por Eleandro Passaia, nesta quinta-feira (28), o Balanço Geral SP mais uma vez venceu os programas exibidos na faixa de confronto pelas concorrentes e consolidou o segundo lugar isolado, com o dobro da audiência.
No horário completo, das 10h55 às 15h31, o jornalístico marcou 5,1 pontos de média, pico de 6,6 e participação de 13,8%, contra 2,6 da Band, terceira colocada, e 2,2 do SBT, que ficou em quarto lugar.
Na faixa do Alô Você, exibido entre 11h e 13h50, o Balanço Geral SP registrou 5 pontos de média e manteve o segundo lugar absoluto. Nesse período, superou a Band, que ocupou a terceira posição com 2,7 pontos, e o SBT, em quarto com 2,3 pontos. Foi também durante o confronto com a atração do SBT, exatamente às 13h21, que o programa apresentado por Passaia alcançou sua maior audiência do dia, pico de 6,6 pontos.
A ordem do ranking permaneceu a mesma durante o horário local do Jogo Aberto, no ar das 12h às 13h, com as seguintes médias: RECORD (4,9), Band (3,4) e SBT (2,2).
FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP
