'Balanço Geral SP' marca o triplo da audiência da concorrente Na média geral, o programa registrou o dobro e ainda alcançou pico de 7,7 pontos Audiências|Do R7 11/06/2025 - 13h29 (Atualizado em 11/06/2025 - 13h30 )

‘Balanço Geral SP’ marca o triplo da audiência da concorrente Edu Moraes/RECORD

Apresentado por Eleandro Passaia, o Balanço Geral SP desta terça-feira (10), alcançou o triplo da audiência contra uma das novelas do SBT, A Caverna Encantada. Na média completa e no confronto com A Usurpadora, registrou o dobro da audiência do canal concorrente.

No confronto com a trama infantil (13h55 às 14h50), o programa comandado por Passaia teve três vezes mais audiência, 6,8 pontos x 2,1.

Na faixa da novela A Usurpadora (14h50 às 15h34), o Balanço Geral SP assegurou o dobro, 6 x 3 pontos de média.

Na faixa do Alô Você (11h às 13h13), o jornalístico manteve uma boa distância ao atingir placar de 5,2 x 3,2, ou seja, conquistou dois pontos a mais que o SBT.

‌



No horário completo, das 10h53 às 15h30, o Balanço Geral SP garantiu o segundo lugar isolado e marcou 5,9 de média, pico de 7,7 e share de 15,7%. Enquanto isso, o SBT obteve a metade, 2,9 pontos.

‌



FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP

