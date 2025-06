‘Cidade Alerta’ bate recorde e ultrapassa a marca de 11 pontos Exibida durante o programa, edição vespertina do ‘JR’ também teve a melhor média do ano ao registrar 9,8 pontos Audiências|Do R7 24/06/2025 - 13h12 (Atualizado em 24/06/2025 - 13h13 ) twitter

‘Cidade Alerta’ ultrapassa a marca de 11 pontos e abre vantagem sobre concorrente Antonio Chahestian/RECORD

A edição desta segunda-feira (23) do Cidade Alerta, apresentado por Reinaldo Gottino, bateu recorde com altíssimos números de audiência e pico acima de 11 pontos. O jornalístico ainda assegurou o segundo lugar absoluto abrindo vantagem de mais de 7 pontos sobre o SBT.

Na faixa do Cidade Alerta SP, das 17h59 às 19h55, consolidou o segundo lugar isolado com a maior média do ano, 10,2 pontos, pico de 11,3 e share de 15,9%. A Band, em terceiro lugar, teve média de 3 pontos. O SBT marcou 2,7 pontos, ou seja, 7,5 pontos a menos que a RECORD e acabou em quarto lugar.

No horário total, das 16h22 às 19h55, o Cidade Alerta manteve o segundo lugar isolado com mais que o dobro do índice dos dois canais. O programa da RECORD conquistou 8,7 pontos de média, pico de 11,3 e participação de 14,7%. No confronto, o SBT teve 3 pontos de média e ficou na terceira colocação. A Band, em quarto, anotou 2,5 pontos.

Exibido durante o Cidade Alerta, entre 17h49 e 17h53, a edição vespertina do Jornal da Record bateu recorde de média, 9,8 pontos, mesmo índice do pico. A participação alcançou 16,7%. Apresentado por Camila Busnello, garantiu o segundo lugar isolado com mais que o triplo da audiência do SBT que, em terceiro lugar, obteve 2,7 pontos.

FONTE: Kantar Ibope Media/Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP

