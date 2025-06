‘Cidade Alerta’ dispara e abre vantagem sobre tarde de estreias da concorrente Programa registrou média de 8,3 pontos e pico ultrapassa 10 pontos Audiências|Do R7 10/06/2025 - 14h27 (Atualizado em 10/06/2025 - 14h27 ) twitter

‘Cidade Alerta’ dispara e abre vantagem sobre tarde de estreias da concorrente Antonio Chahestian/RECORD

Nesta segunda-feira (9), o Cidade Alerta registrou ótimos índices e venceu as duas estreias do SBT, o dorama Meu Amor das Estrelas e a novela mexicana Eternamente Apaixonados com quase quatro vezes mais audiência. Além disso, a atração da RECORD derrotou o Tá na Hora, que ganhou um novo apresentador e horário na tarde de ontem.

Apresentado por Reinaldo Gottino, o Cidade Alerta marcou, no horário completo, das 16h23 às 19h55, 8,3 pontos de média, contra 2,8 pontos do SBT, que ficou em quarto lugar. O pico do jornalístico da RECORD ainda atingiu 10,1 e share de 14,7%.

A faixa local, o Cidade Alerta SP, no ar entre 17h59 às 19h55, abriu vantagem de exatamente 7 pontos, com placar de 9,4 x 2,4. Novamente, o SBT ficou em quarto lugar.

O jornalístico também ficou à frente das estreias com uma grande diferença de audiência. Confira os confrontos:

‌



Durante a exibição de Meu Amor das Estrelas (16h45 às 17h39), o Cidade Alerta alcançou 7,2 pontos de média, enquanto o dorama teve praticamente a metade, 3,2 pontos, ocupando a terceira colocação.

A novela Eternamente Apaixonados (17h39 às 18h30), também perdeu para o jornalístico. A trama mexicana acabou em quarto lugar ao anotar 2,5 pontos, quase um quarto do índice da RECORD, que marcou 9,1 pontos!

‌



Contra o Tá na Hora, que foi ao ar com novo apresentador e horário, das 18h30 às 19h45, o Cidade Alerta assegurou 9,6 pontos de média e a maior diferença durante sua exibição sobre a concorrente, foram 7,2 pontos a mais que o SBT, que marcou 2,4 pontos de média e mais uma vez caiu para a quarta colocação.

O resultado da programação vespertina, com Balanço Geral registrando média de 6,9 pontos e O Rico e Lázaro com 5,5 pontos, impulsionou a média tarde (meio-dia às 18h), faixa em que a RECORD também seguiu se mantendo na segunda posição com vantagem ainda maior em relação ao canal terceiro colocado: 7 pontos de média e 15,7% de share, contra 3,2 pontos do SBT.

‌



FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP

