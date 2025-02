‘Cidade Alerta’ e edições da tarde do ‘Jornal da Record’ registram recordes Programa repetiu, pela 2ª vez desde a estreia de Gottino, a maior média do ano; e atrações ainda tiveram o maior share de 2025 Audiências|Do R7 24/01/2025 - 14h13 (Atualizado em 24/01/2025 - 14h34 ) twitter

Atrações tiveram o maior share de 2025 Divulgação/RECORD

Nesta quinta (23), o Cidade Alerta repetiu, pela segunda vez nesta semana, o recorde de média do ano, e ainda superou o de share. Além disso, impulsionou o resultado das duas edições vespertinas do Jornal da Record, que garantiram a melhor participação de 2025.

Assim como na estreia de Reinaldo Gottino, na segunda-feira (20), o Cidade Alerta marcou 6,9 pontos e atingiu a mais alta participação de 2025, 14,3%, além de alcançar pico de 8,7. Transmitido entre 16h26 e 19h55, o jornalístico conquistou o segundo lugar isolado com três pontos à frente do SBT que, em terceiro lugar, obteve 2,9 pontos. A Band, em quarto, ficou com 2,5 pontos.

No horário local, entre 18h e 19h55, o programa ampliou a diferença sobre as concorrentes: teve 7,9 pontos, contra 2,9 do SBT, que ficou na terceira posição, e 2,7 da Band, quarta colocada.

No ar durante o Cidade Alerta, as duas edições vespertinas do Jornal da Record, exibidas das 17h14 às 17h18 e das 17h35 às 17h38, bateram recorde de share no ano e também se consolidaram em segundo lugar isolado. A primeira delas assegurou 14,9%, com média de 6,4 pontos, contra 2,8 da terceira colocada, o SBT. A segunda edição, por sua vez, registrou 14,1%, além de média de 6,4 pontos, enquanto o SBT, novamente em terceiro lugar, anotou 3,1 pontos. Ambos foram apresentados por Giovanna Risardo e alcançaram o mesmo pico, 6,5 pontos.