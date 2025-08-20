‘Cidade Alerta’ garante o segundo lugar absoluto com ampla vantagem sobre as concorrentes Jornalístico deixou a RECORD 3,4 pontos à frente da terceira colocada Audiências|Do R7 20/08/2025 - 12h31 (Atualizado em 20/08/2025 - 12h49 ) twitter

'Cidade Alerta' é apresentado por Reinaldo Gottino Antonio Chahestian/RECORD

O Cidade Alerta garantiu o segundo lugar absoluto na audiência, com vantagem de 3,4 pontos sobre a Band, que ocupou a terceira colocação, nesta quarta-feira (19). O SBT, na quarta posição, ficou 4,5 pontos atrás da RECORD.

No horário total, das 16h27 às 19h55, o programa, apresentado por Reinaldo Gottino, registrou 6,5 pontos de média, pico de 8,5 e participação de 12,1%. A Band, exibindo o Brasil Urgente e o Jornal da Band, assegurou 3,1 pontos; e o SBT, que transmitiu uma partida da Liga dos Campeões da Europa, A Caverna Encantada, o Aqui Agora e o início do SBT Brasil, anotou 2 pontos.

Especificamente na faixa do Aqui Agora, das 18h45 às 19h45, o Cidade Alerta teve a maior vantagem no confronto com o SBT — foram 5,3 pontos de média a mais, em um placar final de 7,4 a 2,1.

O Cidade Alerta SP, no ar das 18h às 19h55, também conquistou o segundo lugar isolado, com 7,4 pontos de média, pico de 8,5 e participação de 12,4%. Nesta faixa, a Band, em terceiro, teve 3,4 pontos. Já o SBT, em quarto, marcou 2 de média.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP

