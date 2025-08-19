‘Cidade Alerta’ registra quase 9 pontos e alcança mais que o triplo da audiência da concorrente Comandado por Reinaldo Gottino, programa marcou média de 7 pontos na faixa completa, e 7,8 na local Audiências|Do R7 19/08/2025 - 12h17 (Atualizado em 19/08/2025 - 12h17 ) twitter

Cidade Alerta registra quase 9 pontos e alcança mais que o triplo da audiência da concorrente Antonio Chahestian/RECORD

Na tarde desta segunda-feira (18), o Cidade Alerta atingiu quase 9 pontos, consolidando o segundo lugar isolado com mais que o dobro da audiência da Band. Em relação ao SBT, a média foi superior ao triplo.

No ar das 16h26 às 19h55, o programa, apresentado por Reinaldo Gottino, marcou 7 pontos de média, pico de 8,8 e participação de 12,8%. A Band, em terceiro lugar, registrou 3 pontos, enquanto o SBT, em quarto, obteve 2,1 pontos.

O Cidade Alerta SP, exibido entre 18h e 19h55, ampliou a vantagem sobre os dois canais. Também garantindo o segundo lugar absoluto, assegurou 7,8 pontos de média, pico de 8,8 e share de 12,9%. A Band, na terceira posição, ficou com 3,1 pontos; e o SBT, na quarta, teve 2,1 pontos.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP

