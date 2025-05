‘Cidade Alerta SP’ atinge mais de 10 pontos com cobertura ao vivo e pouso forçado de avião em SP Jornalístico teve maior audiência em quatro semanas e venceu concorrente com mais que o dobro da audiência na faixa local Audiências|Do R7 30/05/2025 - 14h00 (Atualizado em 30/05/2025 - 15h26 ) twitter

Reinaldo Gottino apresenta o 'Cidade Alerta' EDU MORAES/RECORD

“Cobertura ao vivo é com a RECORD! Jornalismo ao vivo é o DNA da informação da RECORD!”. Foi assim que o apresentador Reinaldo Gottino encerrou a edição desta quinta-feira (29) do Cidade Alerta, que teve uma vitória em dose dupla.

Exibindo ao vivo a cobertura dos problemas de um avião de pequeno porte que sobrevoava a região do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, o programa assegurou o segundo lugar isolado com larga vantagem para o SBT, terceiro colocado — tanto na faixa local de São Paulo, quanto para todo o Brasil, alcançando pico de mais de 10 pontos.

Regionalmente para a capital paulista, entre 18h e 19h55, horário da ocorrência, o programa apresentado por Gottino atingiu 8,3 pontos de média, 10,4 de pico e 13,8% de participação, enquanto o SBT marcou 3,4. Esta foi a maior média em quatro semanas, desde a média de 8,5 alcançada em 30 de abril.

Gottino acompanhou toda a ação até que o avião, que apresentou problemas no trem de pouso, mudasse a rota e aterrissasse em segurança no Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí (SP). Com a tensão no estúdio, Gottino se emocionou e torceu para que tudo acabasse bem. “Meu Deus, eu nunca vivi uma situação como essa, com tamanha expectativa.” Mais tarde, foi constatado que uma das passageiras da aeronave era a apresentadora Lívia Andrade, aumentando a repercussão do caso.

‌



Na faixa completa do programa, das 16h23 às 19h55, o Cidade Alerta obteve 7,3 pontos de média, 13,3% de share e pico de 10,4. O SBT, no mesmo período, anotou 3,5 pontos, menos da metade da RECORD.

