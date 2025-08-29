‘Cidade Alerta’ tem duas vezes mais audiência que concorrentes Jornalístico se distanciou da terceira e quarta colocadas e chegou a abrir vantagem de mais de 5 pontos na faixa local Audiências|Do R7 29/08/2025 - 12h41 (Atualizado em 29/08/2025 - 12h41 ) twitter

‘Cidade Alerta’ tem duas vezes mais audiência que concorrentes Antonio Chahestian/RECORD

Nesta quinta-feira (28), o Cidade Alerta garantiu o segundo lugar isolado e registrou o dobro da audiência da Band e do SBT, terceira e quarta colocadas, respectivamente, tanto na faixa completa quanto na local.

Apresentado por Reinaldo Gottino, no horário completo, das 16h26 às 19h55, marcou 7 pontos de média, pico 8,6 pontos e participação de 12,7%. A Band anotou 3,4, e o SBT, 2,3 pontos.

O Cidade Alerta SP, exibido entre 18h e 19h55, também garantiu o segundo lugar isolado ampliando a diferença sobre os outros canais. Conquistou 7,9 pontos de média, pico de 8,6 e participação de 12,8%, enquanto a Band, em terceiro lugar, obteve 3,7 pontos. O SBT, que ficou na quarta posição, registrou menos de um terço da média da RECORD, 2,5 pontos de média. A diferença, neste caso, foi de 5,4 pontos.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP

