Com a história dos irmãos John e Lonnie, ‘Quilos Mortais’ consolida 2º lugar isolado em SP

Audiências|Do R7 28/07/2025 - 12h54 (Atualizado em 28/07/2025 - 12h54 )

'Quilos Mortais' registrou mais de 5 pontos de média

A série 'Quilos Mortais’ vem se firmando como um grande sucesso. No episódio exibido na sexta (25), a produção apresentada por Celso Zucatelli consolidou o segundo lugar isolado em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Contando a emocionante história dos irmãos John e Lonnie, a produção, no ar entre 22h45 e 0h18, registrou, na capital paulista, 5,1 pontos, com 10,9% de participação e pico de 5,7 pontos. No mesmo horário, o SBT marcou 3,8 pontos e ficou na terceira colocação.

No Rio de Janeiro, ‘Quilos Mortais’ também garantiu a segunda posição isolada com 3,6 pontos de média e share de 7,7%, contra 2,9 pontos do SBT, canal terceiro colocado.

O episódio mostrou a luta dos dois irmãos contra a obesidade extrema. John e Lonnie cresceram juntos, mas ao longo dos anos se afastaram. Mesmo distantes, mantinham algo em comum: o vício em comida. Após superarem problemas do passado, eles se reaproximaram e procuraram a ajuda do Dr. Now. Uma história real, surpreendente e cheia de desafios.

‌



‘Quilos Mortais’ é exibido nas noites de sexta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Celso Zucatelli, direção-geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.

Crédito das imagens: Divulgação/RECORD

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP/GRJ