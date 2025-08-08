Com esporte, ‘Fala Brasil’ atinge quase o triplo da média da concorrente Programa garantiu o segundo lugar isolado em São Paulo Audiências|Do R7 08/08/2025 - 13h08 (Atualizado em 08/08/2025 - 13h08 ) twitter

Paloma Poeta e Luiz Fara Monteiro comandam o 'Fala Brasil'

Exibido na programação matinal da RECORD, o ‘’Fala Brasil’ permanece consolidado em segundo lugar absoluto no ranking de audiências. Nesta quinta (07), o telejornal reafirmou a posição em São Paulo, com destaque para a faixa do Fala Esporte, que chegou a conquistar média quase três vezes maior que a concorrente.

O quadro marcou 4,2 pontos de média e de pico, com share de 15,9% em seu horário de exibição, das 8h47 às 8h52. O SBT, na terceira colocação, levou ao ar o infantil Bom Dia e Cia. e registrou 1,5 ponto de média.

Na faixa completa, o ‘Fala Brasil’ também garantiu o segundo lugar com larga vantagem: 3,8 pontos, pico de 4,3 e participação de 14,8 contra 1,5 do SBT, que ficou em terceiro lugar.

Foto: Edu Moraes/Divulgação RECORD

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP/GRJ