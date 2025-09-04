Com estreia de ‘Arquivo Vivo’, ‘Balanço Geral SP’ abre vantagem de 60% sobre a concorrente Sob comando de Renato Lombardi, série de reportagens sobre casos policiais históricos marcou média de 5,5 pontos de média contra 3,4 da novela de outro canal Audiências|Do R7 04/09/2025 - 14h55 (Atualizado em 04/09/2025 - 14h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com estreia do quadro ‘Arquivo Vivo’, ‘Balanço Geral SP’ abre vantagem de 60% sobre a concorrente Reprodução/RECORD

O jornalista e comentarista de segurança pública, Renato Lombardi, estreou, nesta quarta-feira (3), no Balanço Geral SP, o quadro Arquivo Vivo, com ótima audiência. Tanto na faixa da nova atração como do programa, o jornalístico superou a concorrência em 60%.

A nova atração traz reportagens que relembram casos policiais históricos, com comentários de Lombardi, especialista na área que também atuou como repórter em muitas destas histórias que tiveram repercussão nacional. Na estreia, o destaque foi o assassinato da jovem Aída Curi, que, em 1958, foi agredida e depois, numa tentativa de simulação de suicídio, jogada de um prédio, em Copacabana, bairro nobre do Rio de Janeiro. Ronald Castro, de 19 anos, Cássio Murilo, de 17 anos, e o porteiro Antônio Sousa, de 27 anos, foram identificados e presos. No entanto, as controvérsias no julgamento dos assassinos permaneceram ao longo dos anos.

Lombardi, muito jovem, já atuava em um veículo importante da imprensa época do crime, como contínuo, e poucos anos depois iniciaria a carreira como repórter. “Eu tinha 13 anos e pouquinho e fui trabalhar no Última Hora, um jornal que não existe mais. E um dos casos que mais me chamou a atenção foi a morte de Aída Curi”, recordou ele no quadro.

Exibido das 13h53 às 14h04, o Arquivo Vivo alcançou média de 5,5 pontos, consolidando o segundo lugar isolado, contra 3,4 da terceira colocada, a novela Maria do Bairro, transmitida pelo SBT.

‌



Na faixa completa, entre 10h54 e 15h30, o Balanço Geral SP, apresentado por Eleandro Passaia, manteve a segunda colocação absoluta. Atingiu 5 pontos de média, pico de 6,1 e 14% de share. Na mesma faixa, o SBT registrou 3,1 pontos.

‌



FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp