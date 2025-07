Com história de Angie, ‘Quilos Mortais’ garante 2º lugar isolado com 5 pontos Série abriu boa vantagem em relação à terceira colocada na Grande São Paulo Audiências|Do R7 21/07/2025 - 13h48 (Atualizado em 21/07/2025 - 14h51 ) twitter

O episódio exibido contou a impactante história de Angie Reprodução/RECORD

A série Quilos Mortais garantiu, mais uma vez, o segundo lugar isolado no ranking de audiências da Grande São Paulo na última sexta-feira (18). Exibido das 22h43 à 0h25, o programa marcou média de 5 pontos, pico de 5,4 e share de 11,5%. O SBT, na mesma faixa horária, ficou na terceira posição, com 3,8 pontos.

O episódio contou a impactante história de Angie que, aos 39 anos, chegou ao peso de 292 kg. Vivendo com o companheiro, a filha, o genro e a neta, ela encontrou na comida um refúgio para lidar com traumas como negligência dos pais, abuso sexual, dependência química e problemas com a justiça.

Sentindo-se presa em um quarto e culpada por sua filha ter se tornado sua cuidadora, Angie decide buscar ajuda com o renomado dr. Nowzaradan.

Quilos Mortais é exibido às sextas-feiras, a partir das 22h45, e apresentado por Celso Zucatelli, com direção-geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP

