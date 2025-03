‘Domingo Espetacular’ bate recorde e lidera na audiência por 26 minutos Destaque para ‘A Grande Reportagem’ com Roberto Cabrini sobre caso Vitória, que garantiu o primeiro lugar absoluto Audiências|Do R7 10/03/2025 - 13h18 (Atualizado em 10/03/2025 - 13h20 ) twitter

‘Domingo Espetacular’ bate recorde, ultrapassa a concorrente e lidera na audiência por 26 minutos Edu Moraes/RECORD

O Domingo Espetacular conquistou a melhor audiência e share na noite de ontem, em sua faixa da exibição, das 20h39 às 23h05. Apresentado por Carolina Ferraz e Roberto Cabrini, o programa ficou na liderança por 26 minutos e consolidou o segundo lugar absoluto com 11,5 pontos de média, participação de 19,9% e pico de 20,7 pontos. O SBT obteve 6,8 pontos de média na mesma faixa, ficando na terceira posição.

Exibida das 20h39 às 21h06, A Grande Reportagem foi um dos destaques do programa, e garantiu a liderança isolada com 15,6 de média X 14,6 da Globo, em segundo lugar. O SBT em terceiro, obteve apenas 6,2 ponto de média no horário. Roberto Cabrini viajou a Cajamar, na região metropolitana de São Paulo, para refazer os últimos passos de Vitória Regina de Souza, encontrada morta em área de mata com sinais de violência. O jornalista visitou o shopping onde ela trabalhava, e o ponto de ônibus onde pegou o transporte público antes do desaparecimento. Cabrini trouxe revelações inéditas do caso e conversou com os pais da jovem de 17 anos.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP