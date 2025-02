RECORD consolida 2º lugar na média dia com audiência 78% superior à da concorrente Na Grande São Paulo, a emissora completa 58 meses consecutivos em segundo lugar isolado e supera terceira colocada com 54% de vantagem na média dia Audiências|Do R7 05/02/2025 - 17h30 (Atualizado em 05/02/2025 - 17h33 ) twitter

No Rio de Janeiro, emissora tem o segundo maior resultado e fecha o placar com 5,7 x 1,8 ponto Reprodução/RECORD

A RECORD iniciou 2025 consolidando o mês de janeiro em segundo lugar isolado, tanto no Mercado Nacional quanto na Grande São Paulo, segundo dados da Kantar Ibope Media.

No PNT (Painel Nacional de Televisão), de acordo com a pesquisa do instituto, a emissora completou 60 meses consecutivos nesta posição na média dia, faixa das 7h à meia-noite, e fechou o mês com 4,6 pontos de média e participação de 11,4%. Isso representa uma audiência 78% maior que a da concorrente terceira colocada, o SBT, que registrou 2,6 pontos de média e share de 6,5%.

Na média 24 horas, obteve 3,5 pontos de média e share de 10,5%, garantindo o segundo lugar isolado com larga vantagem. O SBT, em terceiro lugar, marcou média de 2,2 pontos e share de 6,7%.

Na Grande São Paulo, a RECORD foi a segunda emissora mais assistida na média dia, mantendo sua invencibilidade por 58 meses consecutivos. Em janeiro, das 7h à meia-noite, registrou 4,9 pontos de audiência e participação de 11,9%, superando o SBT com audiência 54% maior, conforme estudo da Kantar Ibope Media/GSP. O canal concorrente marcou 3,2 pontos de média e 7,8% de share.

‌



Na média 24 horas, a RECORD também superou o SBT, alcançando 3,7 pontos contra 2,8 pontos da concorrente. O share foi de 10,9%, enquanto o SBT, na terceira posição, obteve 8,1%.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP/PNT