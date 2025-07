‘Especial Paulo, o Apóstolo’ garante o segundo lugar isolado, com pico de 9 pontos Programa registrou 5 pontos de média contra 3,5 da terceira colocada em SP; no Rio, marcou mais que o dobro, 5,2 a 2,3 Audiências|Do R7 07/07/2025 - 14h36 (Atualizado em 07/07/2025 - 14h59 ) twitter

'Especial Paulo, o Apóstolo' apresentou os bastidores da nova superprodução da RECORD Divulgação/RECORD

A RECORD exibiu o Especial Paulo, o Apóstolo na sexta-feira (4), que apresentou os bastidores da nova superprodução da emissora. A série, que estreia na noite desta segunda-feira (7), conta a trajetória do homem que se tornou um dos grandes pilares do cristianismo.

O programa, que consolidou o segundo lugar isolado no ranking de audiências, também mostrou evidências históricas da transformação de Paulo, de perseguidor de cristãos em Jerusalém a mensageiro da palavra de Jesus.

Na capital paulista, no horário em que foi ao ar, das 21h49 às 22h50, o especial alcançou 5 pontos de média e 9,2 de pico, com participação de 7,8%, contra 3,5 pontos do SBT, que ficou na terceira posição.

No Rio, a atração chegou a 5,2 pontos de média, mais que o dobro do SBT, terceiro colocado, que obteve 2,3. A participação foi de 8,3%.

Sobre ‘Especial Paulo, o Apóstolo’

No programa, renomados pesquisadores brasileiros e estrangeiros analisam os momentos marcantes de uma jornada de fé que impactou o mundo. “Com Paulo, a gente vê o início da Igreja Primitiva e como eles viviam aquilo que foi ensinado por Jesus todos os dias”, detalha a autora da superprodução, Cristiane Cardoso, em entrevista para o Especial Paulo, o Apóstolo.

A equipe entra nas prisões onde ele teriam escrito as cartas que definiram algumas das mais importantes diretrizes da fé cristã. Na Grécia, visita o local onde ele teria batizado a primeira pessoa não judia que aceita a fé em Jesus, a comerciante Lídia. Em Malta, conhece as pesquisas de arqueólogos marítimos em busca de vestígios do naufrágio de Paulo no Mar Mediterrâneo.

O Especial Paulo, o Apóstolo traz uma entrevista com Mark Gatt, um dos mergulhadores que encontrou uma âncora dos tempos do império, em 2005. Seria esta a âncora do navio que conduzia o apóstolo para ser julgado em Roma? “Lucas, que estava viajando com Paulo, disse que eles estavam em um navio egípcio. Eles não estavam em um navio romano. Então, ter uma âncora com nomes de deuses egípcios é muito significativo”, afirma.

O programa também revela bastidores da superprodução Paulo, o Apóstolo, série em 50 capítulos que reúne um elenco com mais de 450 atores, 100 cenários e 2 mil figurinos.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP/ GRJ

