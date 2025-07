Estreia da nova temporada de ‘Patrulha das Fronteiras’ garante 2º lugar isolado em SP Sob o comando de Reinaldo Gottino, programa atingiu 6 pontos Audiências|Do R7 17/07/2025 - 12h06 (Atualizado em 17/07/2025 - 12h06 ) twitter

Reinaldo Gottino apresenta 'Patrulha das Fronteiras'

A estreia da nova temporada de 'Patrulha das Fronteiras’ garantiu o segundo lugar isolado em São Paulo nesta quarta (16). No ar das 22h44 às 23h40, o programa comandado por Reinaldo Gottino marcou média de 4,1 pontos, pico de 6 pontos e participação de 8,6%, superando o SBT, que ficou em terceiro lugar com 3,4 pontos no mesmo horário.

O primeiro episódio trouxe histórias inusitadas flagradas em portos e aeroportos do mundo: uma idosa com mala suspeita, uma coruja sendo enviada pelo correio e até lagostas vivas transportadas ilegalmente.

A temporada promete ainda mais casos surpreendentes nas fronteiras internacionais. Não perca!

‘Patrulha das Fronteiras’ vai ao ar nas noites de quarta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Reinaldo Gottino.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP

CRÉDITO DA FOTO: DIVULGAÇÃO/RECORD