'Força de Mulher' bate recorde com seis pontos a mais do que a concorrência em São Paulo No Rio de Janeiro, a saga de Bahar também brilhou em campo e venceu a emissora terceira colocada com mais do que o triplo da média Audiências|Do R7 06/02/2025 - 14h35 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h35 )

Imbatível! 'Força de Mulher' bate recorde com seis pontos a mais do que a concorrência em São Paulo

As intensas emoções da novela Força de Mulher têm mantido os telespectadores completamente vidrados na frente da televisão! O capitulo de ontem, além de registrar recorde de audiência, consolidou o segundo lugar absoluto durante a faixa de exibição (20h45 as 21h26).

Em São Paulo a trama, repleta de reviravoltas marcantes, alcançou o melhor desempenho do ano, e registrou média de 9,2 pontos, seis a mais do que o SBT, que no mesmo horário ficou com 3,1 pontos. A participação na capital paulista foi de 15,1% e o pico chegou a 10,5 pontos.

No Rio de Janeiro, a trama também foi destaque e assegurou o segundo lugar isolado com mais do que o triplo da audiência do SBT, que ficou em terceiro lugar. O placar foi de 6,3 x 2 pontos, com pico de 7,2 e participação de 10,3%.

No capítulo exibido ontem, Enver recebe uma ligação de Arif e fica estarrecido com o que ouve. Sirin liga para Suat, e ele diz que uma mulher foi morta na invasão dos homens de Nezir no apartamento de Bahar. Enver chega à rua, vê um corpo sendo colocado na ambulância e abraça Arif, arrasado. Ao se aproximar, ele encontra Ceyda e Hatice, muito assustadas. Descontrolada, Ceyda diz que precisa ir com Yeliz para a amiga não ficar sozinha. “Ela não gosta de ficar sozinha, eu tenho que ir com ela”, diz Ceyda, aos prantos, ao ver o veículo do socorro sair levando a amiga.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP / GRJ