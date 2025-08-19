‘Hoje em Dia’ alcança 5 pontos, vence concorrente e consolida o 2º lugar isolado em SP No Rio de Janeiro, atração registra mais que o dobro de audiência da terceira colocada Audiências|Do R7 19/08/2025 - 12h14 (Atualizado em 19/08/2025 - 12h15 ) twitter

Renata Alves, Ticiane Pinheiro, Celso Zucatelli e Ana Hickmann apresentam o 'Hoje em Dia'

O 'Hoje em Dia’ começou a semana reforçando a sua invencibilidade e garantindo o segundo lugar isolado nas audiências de São Paulo e Rio de Janeiro, nesta segunda (18).

Na capital paulista, o programa, comandado por Celso Zucatelli, Ana Hickmann e Renata Alves e transmitido das 9h35 às 10h53, marcou média de 4,5 pontos, pico de 5 pontos e share de 16,6%, segundo a Kantar Ibope Media. O SBT, que exibia um programa jornalístico, o Primeiro Impacto, ficou em terceiro lugar com 2,9 pontos de média.

E na praça fluminense, a atração, no ar das 9h35 às 11h30, registrou média de 3,8 pontos, pico de 4,6 pontos e share de 11% , mais que o dobro de audiência da terceira colocada, o SBT, que marcou 1,8 ponto com o Primeiro Impacto e o início do Alô Você.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP/GRJ

Crédito da foto: Edu Moraes / RECORD