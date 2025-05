‘Hoje em Dia’ consolida 2º lugar em SP com quase quatro vezes a audiência da concorrente No Rio de Janeiro, a revista eletrônica também alcançou o quádruplo da média do canal concorrente e chegou aos 4,4 pontos Audiências|Do R7 30/05/2025 - 14h42 (Atualizado em 30/05/2025 - 15h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Celso Zucatelli, Ticiane Pinheiro, Renata Alves e Ana Hickmann Edu Moraes/RECORD

A edição desta quinta-feira (29) do Hoje em Dia deixou a RECORD, mais uma vez, na segunda colocação isolada, e com expressiva diferença sobre o SBT, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro.

Na capital paulista, durante a faixa de exibição, das 9h51 às 10h54, a revista eletrônica registrou média de 5,4 pontos, pico de 6,2 e 18,9% de participação. O índice é quase quatro vezes maior do que o do canal em terceiro lugar, o SBT, que no mesmo horário, com programação infantil, ficou com 1,4 ponto.

E a diferença foi ainda maior durante o quadro E Se Fosse Você, comandado por Elcio Coronato, quando a média passou para 5,7 pontos, contra os mesmos 1,4 ponto da concorrência.

No Rio de Janeiro, o Hoje em Dia, no ar das 9h51 às 11h30, também teve o quádruplo de audiência da emissora terceira colocada, o SBT. Na praça fluminense, a atração, que ontem foi apresentada por Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, marcou 4,4 pontos de média, 5,1 pontos de pico e participação de 13,7%. Já a concorrente registrou 1,1 ponto no mesmo horário.

‌



O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.





Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp.