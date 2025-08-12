‘Hoje em Dia’ garante o 2º lugar isolado com média quase 90% maior que da concorrente em SP No RJ, a atração registrou mais de três pontos de vantagem sobre a terceira colocada Audiências|Do R7 12/08/2025 - 13h01 (Atualizado em 12/08/2025 - 13h02 ) twitter

Renata Alves, Ana Hickmann, Celso Zucatelli e Ticiane Pinheiro apresentam o 'Hoje em Dia'

O programa 'Hoje em Dia’ reafirma sua força nas manhãs da RECORD e segue conquistando o segundo lugar isolado na audiência de São Paulo e Rio de Janeiro!

Nesta segunda (11), o matinal, exibido das 9h35 às 10h54, registrou, em São Paulo, média de 5,1 pontos, com 5,6 de pico e 18,5% de share. No mesmo horário, o Primeiro Impacto, do SBT, marcou apenas 2,7 pontos de média. Com isso, o Hoje em Dia obteve uma vantagem de quase 90% sobre o concorrente terceira colocada, segundo dados da Kantar Ibope Media.

No Rio de Janeiro, a atração foi ao ar das 9h35 às 11h29 e também se destacou: marcou média de 4,7 pontos e participação de 12,9%, abrindo mais de três pontos de vantagem sobre o SBT, terceiro colocado, que marcou apenas 1,4 ponto.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP/GRJ

Crédito da foto: Edu Moraes/RECORD