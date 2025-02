‘Jornal da Record’ assegura segundo lugar isolado em SP e no RJ O bloco de esportes do jornalístico também venceu com larga vantagem a terceira colocada: 9,5 x 3,6 na região paulista e 7,1 x 2,1 na fluminense Audiências|Do R7 07/02/2025 - 14h50 (Atualizado em 07/02/2025 - 14h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Christina Lemos e Celso Freitas apresentam o 'Jornal da Record' Reprodução/RECORD

No ar entre às 19h55 e 21h, na noite de ontem (6), o Jornal da Record registrou quase 5 pontos a mais que o SBT e consolidou o segundo lugar isolado, com placar de 8,5 x 3,6, em São Paulo. A atração, que foi apresentada por Christina Lemos e Celso Freitas, atingiu pico de 9,7 pontos e participação de 14,4%.

Vale destacar o bloco de esportes do Jornal da Record, que foi comandado por Cléber Machado. O JR Esporte esteve no ar entre 20h54 e 21h e atingiu 9,5 pontos de média, pico de 9,6 e share de 15,3% na Grande SP. Neste período, o SBT, com o Programa do Ratinho, marcou 3,6 pontos.

‌



No Rio de Janeiro, o Jornal da Record venceu o SBT com quase o triplo do registrado pela concorrente (6,7 x 2,4), e a audiência do JR Esporte ampliou ainda mais a vantagem em relação ao Programa do Ratinho (7,1 x 2,1).

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP e GRJ