‘Jornal da Record’ bate recorde e atinge 9,3 pontos Média noite dispara e garante melhor audiência e share do ano com telejornal, ‘Força de Mulher’ e ‘Campeonato Paulista’ Audiências|Do R7 23/01/2025 - 14h40 (Atualizado em 23/01/2025 - 15h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Celso Freitas e Christina Lemos apresentaram o 'JR' ontem Divulgação/RECORD

Nesta quarta (22), dia em que a RECORD registrou a melhor média noite do ano, o Jornal da Record também bateu recorde, com a mais alta participação de 2025 em São Paulo: 13,9%, além de atingir pico acima de 9 pontos.

Apresentado ontem por Celso Freitas e Christina Lemos, o telejornal registrou 8,2 pontos de média e pico de 9,3. O programa ainda abriu uma vantagem de mais de cinco pontos sobre o SBT, que ficou em terceiro lugar com 2,9 pontos.

Além do resultado do Jornal da Record, o melhor desempenho do ano da emissora na média noite — 5,4 pontos de média e 13,2% entre 18h e meia-noite —, foi impulsionado também pelos recordes de Força de Mulher e pela partida entre Santos e Palmeiras, pelo Campeonato Paulista.

No ar logo na sequência do JR, o fenômeno de audiência Força de Mulher também bateu recorde em São Paulo e garantiu o segundo lugar isolado durante toda a exibição, das 20h40 às 21h26. A trama registrou maior média e share de 2025, com 8,6 pontos e 14,2%. O índice representa uma vantagem de mais de cinco pontos sobre o SBT, que marcou 3,1 pontos e ficou na terceira posição. O episódio ainda alcançou um pico de 9,6 pontos.

A partida entre Santos e Palmeiras, válida pelo Paulistão Sicredi 2025, fechou a lista de recordes e ainda liderou a audiência. A emissora ficou por 4 minutos em primeiro lugar, vencendo a Globo, que exibia o Cine BBB – Cidade Perdida, e, de quebra, consolidou o segundo lugar isolado na faixa completa, com mais que o dobro da pontuação registrada pela terceira colocada. Das 21h35 e 23h33, período em que a bola esteve rolando na Vila Belmiro, o jogo atingiu 9,6 pontos de média e 17,1% de participação, as melhores marcas do ano, enquanto o SBT, terceiro colocado, registrou 3,7 pontos, e a Band, na quarta posição, marcou 0,9.