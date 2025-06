‘Mulheres Positivas’ supera concorrência e se destaca na noite de quinta-feira (26) Programa apresentado por Fabi Saad na RECORD NEWS venceu o futebol da RedeTV! e o ‘Melhor da Noite’ da Band Audiências|Do R7 27/06/2025 - 17h02 (Atualizado em 27/06/2025 - 17h25 ) twitter

A atração comandada por Fabi Saad ficou à frente das concorrentes Divulgação/RECORD NEWS

O programa Mulheres Positivas da RECORD NEWS, alcançou um excelente resultado na noite desta quinta-feira (26). A atração, comandada por Fabi Saad, ficou à frente das concorrentes.

Na média de sua faixa de exibição, das 22h30 às 23h15, o Mulheres Positivas alcançou 0,3 pontos de audiência. Com esse índice, superou a transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro na RedeTV!, que exibia o jogo entre CRB e América-MG e registrou 0,19 ponto. A atração também venceu o confronto direto com a Band por 14 minutos, enquanto a emissora exibia o Melhor da Noite.

O episódio de destaque que trouxe esse resultado para a RECORD NEWS partiu da entrevista com Maira Liguori, presidente da ONG Think Olga e cofundadora da Think Eva. O tema da conversa foi a Cultura do Cuidado, um debate fundamental sobre como a sobrecarga de trabalho não remunerado impacta desproporcionalmente as mulheres e alimenta a desigualdade de gênero no país.

