Neste sábado (09), todos os programas da RECORD garantiram o 2º lugar isolado

Neste sábado (09), toda a programação da RECORD garantiu o segundo lugar isolado, mantendo, assim, a posição por quase 18h, e também em todas as faixas, manhã, tarde, noite, dia e 24h. O SBT acabou em terceiro em todos os confrontos.

Na média dia (7h à meia-noite), a emissora marcou 3,8 pontos e share de 9%. O SBT teve média de 2,5 pontos.

Na faixa manhã (7h ao meio-dia), a RECORD garantiu 3,2 pontos de média e participação de 11,7%, contra 1,8 ponto do SBT. Neste intervalo, um dos destaques foi o ‘Fala Brasil’ (7h33 ao meio-dia), que consolidou o segundo lugar com 3,5 de média e pico de 4,8, versus 1,8 pontos de média do SBT.

Na média tarde (meio-dia às 18h), a RECORD alcançou 3,8 pontos e share de 8,9%, enquanto o SBT anotou média de 2,5 pontos.

Com a média noite (18h à meia-noite), horário nobre da TV, a RECORD consolidou 4,3 de média e 8% de participação. Já o SBT ficou com 3 pontos. Neste horário, programas como o ‘Cidade Alerta - Edição de Sábado’ (21h/23h) e a ‘Super Tela’, com o filme O Dia do Atentado (23h/1h13) garantiram o segundo lugar isolado com placar de 3,8 x 3,3 e 2,6 x 2,5 pontos de média, respectivamente, vencendo a estreias do SBT, Bake Off Brasil e Programa do João.

Na média 24h, a emissora teve 2,9 pontos e share de 8,3%. O SBT marcou 2,2 pontos.

FONTE: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares PNT e GSP